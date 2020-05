Μιμή Ντενίση: Το δημόσιο ευχαριστώ για τις ευχές των γενεθλίων της!

Γεννεθλια σημερα κ εχω παρει τοση αγαπη απο χτες την νυχτα!!! Θαθελα να μπορω οχι μονο να γραψω στον καθενα χωριστα αλλα κ να σας αγκαλιασω κ να σας φιλησω!!!! Η ζωη μου ηταν παντα εντονη με πολλη δουλεια διαβασμα προσπαθειες επιτυχιες ατυχιες αγωνιες κ ολα οσα συνθετουν την περιπετεια μιας δραστηριας ζωης..Ειμαι ευγνωμων γιατι μου χαρισε μια εξαιρετικη οικογενεια που ειναι παντα το στηριγμα μου μια κορη που ειναι το δωρο της ζωης μου πολλους αληθινους φιλους κ τοση επιτυχια που δεν την ειχα φανταστει ουτε στον υπνο μου.κ επιτυχια θεωρω την αγαπη κ την εκτιμηση που νοιωθω να με πλημμυριζει απο συναδελφους φιλους αλλα κ απο ολον αυτον τον κοσμο που με τιμα τοσα χρονια με την παρουσια τα σχολια του τις εκδηλωσεις του.Να ειστε ολοι γεροι γιατι χωρις υγεια δεν ειμαστε τιποτα κ ν ανταμωσουμε ολοι γρηγορα!! #birthday #birthdaygirl #friends # lovemyfriends #gratefull #lovemyfamilly #missyouall #thankyouall

