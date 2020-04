Δέσποινα Βανδή: Για ποιο λόγο είδαμε τις φωτογραφίες από τον γάμο της;

Καλεσμένη στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Δευτέρα του Πάσχα, η Δέσποινα Βανδή μίλησε για όλους και για όλα, ενώ για πρώτη φορά είδαμε -17 χρόνια μετά- φωτογραφίες από τον γάμο της με τον Ντέμη Νικολαΐδη!

Η τραγουδίστρια από τα παρασκήνια των γυρισμάτων του «Just the 2 of us» εξήγησε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου τον λόγο που συνέβη αυτό.

«Δε θέλαμε να εκθέσουμε τον γάμο μας. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια. Δεν υπήρχαν όρια στο πόσο θες να εκτεθείς. Δεν ήταν στο χέρι σου. Θέλαμε αυτή η στιγμή να είναι αποκλειστικά δική μας» είπε η δημοφιλής τραγουδίστρια.

Θυμίζουμε πως η Δέσποινα Βανδή κι ο Ντέμης Νικολαΐδης παντρεύτηκαν στις 17 Ιουνίου του 2003, μετά από τέσσερα χρόνια σχέσης, με τον γάμο τους να είναι για εβδομάδες κεντρικό θέμα στα ΜΜΕ.