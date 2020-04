Κατερίνα Καραβάτου: Η συνάντηση που γέμισε χαρά τον γιο της, Αρίωνα!

Επιτέλους η Χρυσούλα ξύπνησε, γιατί μας κοψοχόλιασε φέτος.... Και φυσικά κάναμε ένα μικρό πανηγύρι, ενώ ο Αρίωνας με ρώτησε αν πιστεύω ότι η μάσκα του Superman που θέλησε να φορέσει για να την εντυπωσιάσει, μπορεί παράλληλα και να την τρομάξει.... Του είπα πως νομίζω πως θα της αρέσει πολύ της χελώνας να τον δει σε αυτήν την κατάσταση. Από τη μεγάλη του χαρά όμως, ξέχασε το παντελόνι! Έγκυρες πληροφορίες από το φιλικό περιβάλλον της χελώνας μας διαβεβαίωσαν ότι δεν τον παρεξήγησε καθόλου! Μετά την αφήσαμε να φάει και προτιμήσαμε την αναρρίχηση! Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι ξύπνησε η Χρυσούλα και ότι εμείς βρήκαμε ακόμη έναν λόγο για να είμαστε χαρούμενοι!!!! Γιούπι!!!!! #μένουμεσπίτι #stayhome

A post shared by Katerinakaravatou (@katerinakaravatou) on Apr 11, 2020 at 5:03am PDT