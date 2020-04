Η καραντίνα συνεχίζεται και τα beauty & nails salons παραμένουν κλειστά κι όσες από εμάς είχαμε ημιμόνιμο στα νύχια μας, έχουμε ξεμείνει με αυτό ή με όσο μάς έχει απομείνει τέλος πάντων!

Το ίδιο όπως φαίνεται έπαθε και η Κατερίνα Στικούδη, η οποία άντεξε ένα μήνα με το χαλασμένο μανικιούρ. Σήμερα όμως, αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και να αφαιρέσει μόνη της με αλουμινόχαρτο και καθαρό οινόπνευμα το ημιμόνιμο σε χέρια και πόδια.

Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά; You can do it!