Κατερίνα Καινούργιου: Αυτή είναι η αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι της

Αυτή είναι η αγαπημένη μου γωνία του σπιτιού μου... κ αυτή είναι και επίσημα η 6η δική μου μέρα #ΜένουμεΣπίτι... Κ επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα πως...κοιτάτε το ταβάνι έφτιαξα μία λίστα με πράγματα που κάνω εγώ αυτες τις μέρες μέσα στο σπίτι μου. Και τώρα θα την μοιραστώ μαζί σας... •Διαβάζω πολλά βιβλία (συγκεκριμένα την Μαγεία της Byrne Rhonda) •Ενημερώνομαι από τα sites για τις εξελίξεις...(λατρεύω τα άρθρα της @lifomag ) •Κάνω ξενάγηση στο pinterest …(φανταστικές ιδέες για interior design) •Τακτοποιω την ντουλάπα μου...(και ξεκαθαρίζω τι δεν θα φορέσω ώστε να τα «χαρεί» κ κάποια φιλη μου🥰) •Κάνω γενική σε όλο το σπίτι. •Βλέπω παλιές φωτογραφίες( και καίω τις περισσότερες 🥶) •Βλεπω χιουμαριστικα βιντεάκια στο youtube. •Λιώνω στο Netflix (έχω πάθει εμμονή με το Elite ) •Κάνω beaute(μάσκες,ενυδατώσεις ...scrubs) •Καθαριζω τα πινέλα μου... •Δοκιμαζω τα περσινά μαγιό μου (δε μου κάνει κανένα 🤦‍♀️) •Διαβαζω συνταγές μαγειρικής στο Ίντερνετ (μπας κ υλοποιήσω καμία ) •Κάνω διαλογισμό(Στο YouTube θα βρειτε διάφορα meditation καθοδήγησης ) •Κάνω υπομονή ...όλοι περνάμε δύσκολα αλλά ακολουθώντας τους κανόνες οι καλύτερες μέρες θα έρθουν γρηγορότερα.... 🙏🏻 #besafe #menoumespiti Καλη δύναμη σε όλους μας !

A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85) on Mar 19, 2020 at 10:15am PDT