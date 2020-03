Σάκης Ρουβάς: Δείτε τι κάνει τώρα που μείνει στο σπίτι

Περνώντας χρόνο στο σπίτι, οργανώνοντας τα αρχεία του υπολογιστή και ανακαλύπτοντας κρυμμένους θησαυρούς... Και να που ακόμα και το ίδιο το παρελθόν, μου βρίσκει ιδέες για πράγματα που μπορώ να κάνω στο σπίτι, και όχι μόνο στις ταινίες #throwback #alterego #μένουμε_σπίτι #stayhome

A post shared by Sakis Rouvas (@sakisrouvas) on Mar 17, 2020 at 10:31am PDT