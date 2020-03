Ελένη Χατζίδου: «Είναι νωρίς για δεύτερο παιδάκι… Λες; Να το κοιτάξω;»

Είναι ζευγάρι στην πραγματική ζωή κι ένα από τα πιο ερωτευμένα της σόουμπιζ. Θα είναι... ντουέτο και στην τηλεοπτική επιστροφή του «Just the 2 of us».

Το ζευγάρι στο πάρτι του «Just the 2 of us» πριν από λίγες ημέρες σε γνωστό στέκι των βορείων προαστίων /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου μίλησαν στην κάμερα του Star.gr στο πάρτι που έγινε λίγο πριν την έναρξη του talent show κι έκαναν αποκαλύψεις!

«Το μπεμπάκι είναι τέλεια, έχουν έρθει οι παππούδες, οι δικοί μου οι γονείς και βοηθάει και η μαμά του Ετεοκλή φυσικά όσο μπορεί, οπότε την έχουμε αφήσει σε καλά χέρια… δε γινόταν διαφορετικά οι ρυθμοί τώρα είναι τρελοί ετοιμάζουμε τον γάμο και βάφτιση τον Σεπτέμβριο οπότε δεν έχουμε καθόλου χρόνο!» είπε η Ελένη.

Τον Σεπτέμβριο θα γίνει ο θρησκευτικός γάμος και η βάφτιση της κορούλας τους /Φωτογραφία Instagram

Πώς τους φαίνεται το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού; «Ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε;» είπε γελώντας ο Ετεοκλής με την Ελένη να συμπληρώνει με χιούμορ: «Είναι και νωρίς… λες; Να πάω να το κοιτάξω;».

Ελένη & Ετεοκλής έχουν ντυθεί νύφη και γαμπρός σε επίδειξη μόδας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κλείνοντας, η δημοφιλής τραγουδίστρια δήλωσε πως δε θα τα πηγαίνει πολύ καλά με το ξένο ρεπερτόριο, οπότε ντουέτα όπως το «Shallow» της Lady Gaga με τον Bradley Coooper θα προτιμούσε μόνο να το ακούει κι όχι να το τραγουδάει!

Κάμερα: Λαμπρινή Μπεστεμιώτη