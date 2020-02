Νατάσα Θεοδωρίδου: Δείτε πόσο μοιάζει με τις κόρες της!

ANK..famcode...👩🏻👩🏼👩🏻 @kristianaa.betta @afousstt @natasatheodoridoufanclub #natasatheodoridou #natasara #hartopolemos 🎤

A post shared by Natasa Theodoridou Official (@natasatheodoridou) on Feb 23, 2020 at 8:13am PST