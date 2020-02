Νικολέττα Ράλλη: Δημοσίευσε την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον σύντροφό της!

Το έριξε στο διάβασμα η παρουσιάστρια…

Η Νικολέττα Ράλλη εδώ και μερικούς μήνες είναι full in love και τρισευτυχισμένη, αφού μαζί με τον σύντροφό της, τον επιχειρηματία Μιχάλη Ανδρούτσο, πρόκειται σύντομα ν’ αποκτήσουν το πρώτο τους παιδί.

Η γνωστή παρουσιάστρια μάλιστα, θέλησε σήμερα, ενόψει της γιορτής των ερωτευμένων, να δημοσιεύσει στο προφίλ της στο Instagram την πρώτη τους κοινή φωτογραφία.

«Να βρείτε έναν άντρα, που να του ζητάτε αναπαράσταση dirty dancing “I had the time of my life” και να μην σας χαλάει το χατίρι! Happy Valentine’s Day. Συγνώμη για την χαμηλή ανάλυση, αλλά είναι καρέ από βίντεο», έγραψε στη λεζάντα η Νικολέττα φανερά επηρεασμένη από το mood της ημέρας.