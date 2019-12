Σπύρος Σούλης: Στόλισε το πιο παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Έτοιμο και το δέντρο για φέτος! Λευκό, χιονισμένο και παγωμένο, εμπνευσμένο από την Νάρνια και βγαλμένο από τα πιο χιονισμένα χριστουγεννιάτικα παραμύθια! Μεγάλες και μικρές μπάλες σε τόνους λευκούς και ασημένιους, παγωμένα αλεξανδρινά, χιονισμένα φυσικά κουκουνάρια, κλαριά και φτέρες πασπαλισμένα με glitter, πολλά αστέρια και μικρές δόσεις από dusty σιέλ κρυστάλλινα στολίδια. Και του χρόνου! 🎄❄️🎄❄️🎄❄️🎄❄️🎄 #καιτουχρονου #white #whitechristmas #frozen #silver #glitter #pantone #designoffice #architecturestudio #soulisandberlic #decor #christmasdecor #christmastree #christmas2019 #xmas #spirossoulis #epilegin #athens #greece #christmas #thisishowwedoit #hohoho 🎄❄️🎄❄️🎄❄️🎄❄️🎄 Το δέντρο και τα στολίδια φέτος, τα διάλεξα από το @epilegin.gr

A post shared by Spiros Soulis 🏠 (@spiros_soulis) on Dec 8, 2019 at 2:13am PST