Δείτε πώς στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Οι πρόσφατες δηλώσεις της Αλεξάνδρας για τη Ραμόνα και το «My Style Rocks»

Τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks» το 2017, ωστόσο ακόμα απασχολεί τα Μέσα με τις αποκαλυπτικές της εμφανίσεις η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Η ξανθιά καλλονή που εδώ και σχεδόν έναν χρόνο είναι παντρεμένη με τον πλαστικό χειρουργό, Αριστομένη Γιαννόπουλο, φωτογραφήθηκε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο φορώντας μόνο τα εσώρουχά της!

Έχοντας ένα πανωφόρι ριχτό στην πλάτη της, δεν παρέλειψε να σχολιάσει στη φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram, απευθυνόμενη στον Άγιο Βασίλη: «Dear Santa, Just leave your credit card under the tree», δηλαδή να της αφήσει την πιστωτική του κάρτα κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.