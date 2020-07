H Mariah Carey κλείνει 30 χρόνια καριέρας - Η πορεία στην κορυφή των charts

H Mariah Carey κλείνει 30 χρόνια καριέρας και αποτελεί τη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δίσκους σε πωλήσεις μέχρι σήμερα!

Η μεγάλη καριέρα και η κορυφή στα charts

Το 1990, έπειτα από την καθοδήγηση του Τόμυ Μοτόλα, της Columbia Records, κυκλοφόρησε το πρώτο ομώνυμο στούντιο άλμπουμ της, το οποίο έγινε πολύ-πλατινένιο. Από το ίδιο άλμπουμ κυκλοφόρησαν πέντε σίνγκλς: Vision of Love, Love Takes Time, Someday, I Don't Wanna Cry και There's Got to Be a Way, όπου και τα πέντε κατέκτησαν την κορυφή του αμερικανικού Billboard Hot 100 chart.

Η Mariah Carey κρατά στα χέρια της δύο βραβεία Grammie (1991). AP Images

Το 1993 ακολουθεί ο γάμος της με τον Τόμυ Μοτόλα και η επιτυχία της συνεχίζεται με τα μεγάλα hits Emotions (1991), Music Box (1993), και Merry Christmas (1994) τα οποία την κατέστησαν ως την καλλιτέχνη με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Columbia Records. Το άλμπουμ της (Daydream) το 1995 έμεινε στην ιστορία της μουσικής αφού το δεύτερο σινγκλ από το άλμπουμ One Sweet Day, ντουέτο με τους Boyz II Men, έσπασε κάθε ρεκόρ και παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 chart για 16 εβδομάδες. Ακόμα παραμένει το μακροβιότερο #1 τραγούδι στην ιστορία των αμερικανικών charts.

Από τον γάμο της με τον Τόνι Μοτόλα (1993). AP Images

Το 2000 η Mariah Carey αποχώρησε από την Columbia Records και υπέγραψε συμβόλαιο με την Virgin Records έναντι $100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2001 πριν την από την κυκλοφορία της πρώτης της ταινίας όπου συμμετείχε με τίτλο Glitter, η Mariah εισήχθη σε κλινική, έπειτα από σωματικό και συναισθηματικό σοκ που υπέστη λόγω σοβαρής εξάντλησης.

Η ταινία απέσπασε χαμηλές κριτικές το οποίο την οδήγησε στην εξαγορά του δισκογραφικού της συμβολαίου για 50 εκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα την πτώση της καριέρας της.

Το 2002 υπογράφει δισκογραφικό συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με την Island Records, μετά από μια αποτυχημένη περίοδο στην καριέρα της και επιστρέφει στην κορυφή των charts με το άλμπουμ της The Emancipation of Mimi το 2005.

Το δεύτερο σινγκλ, από το ίδιο άλμπουμ, με τίτλο We Belong Together έγινε το πιο επιτυχημένο σινγκλ της των 00's και αργότερα ανακηρύχθηκε ως το Τραγούδι της Δεκαετίας από το περιοδικό Billboard.

H Mariah Carey μόλις έχει κερδίσει το American Music Award (1996). AP Images

Η βιογραφία της με τίτλο «The Meaning of Mariah»

Πρόσφατα, η μεγάλη ερμηνεύτρια αποκάλυψε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ότι θα κυκλοφορήσει τη βιογραφία της με τίτλο «The Meaning of Mariah».

Μέσω του βιβλίου της παρουσιάζει την άνοδό της προς την κορυφή, τις δημόσιες σχέσεις της, τους προσωπικούς της αγώνες και γράφτηκε σε συνεργασία με τη δημοσιογράφο μόδας και ακτιβίστρια Michaela Angela Davis.

«Μου πήρε μια ζωή για να έχω το θάρρος και τη σαφήνεια να γράψω τα απομνημονεύματά μου. Θέλω να πω την ιστορία των στιγμών - τα σκαμπανεβάσματα, τους θριάμβους και τα τραύματα, τα δεινά και τα όνειρα, που συνέβαλαν στο άτομο που εγώ είμαι σήμερα. Αυτό το βιβλίο αποτελείται από τις αναμνήσεις, τις ατυχίες, τους αγώνες, την επιβίωσή μου και τα τραγούδια μου», αποκάλυψε η τραγουδίστρια στους θαυμαστές της.