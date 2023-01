Ποιος ήταν ο θρύλος Ντέιβιντ Μπόουι: Το ανδρόγυνο look και η μόνιμη βλάβη στο μάτι

​Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός, ζωγράφος, ηθοποιός… Αυτά και άλλα πολλά ήταν ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο οποίος σαν σήμερα, στις 10 Ιανουαρίου 2016, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο, τον οποίο «πολεμούσε» μυστικά τους τελευταίους 18 μήνες.

Γεννημένος στις 8 Ιανουαρίου του 1947 στο Μπρίξτον του Λονδίνου, ο Ντέιβιντ Μπόουι, έμελλε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς του αλλά και ολόκληρου του 20ου αιώνα, με την μουσική του να αποτελεί ορόσημο.

Ο Ντέιβιντ Μπόουι «έφυγε» σαν σήμερα, στις 10 Ιανουαρίου 2016 από καρκίνο / Φωτογραφία αρχείου AP (Stephen Chernin)

Η μητέρα του εργαζόταν ως σερβιτόρα, ενώ ο πατέρας του εργαζόταν για το «Barnado’s» (φιλανθρωπικός οργανισμός για άπορα παιδιά και νέους).

Η ιδιαιτερότητα του Μπόουι ξεχώρισε από νεαρή ηλικία, όταν ήταν μαθητής στο σχολείο του Stockwell, μέχρι τα έξι του χρόνια, αποκτώντας την φήμη ενός προικισμένου αλλά και προκλητικού παιδιού που του άρεσαν οι καυγάδες.



Το 1953 η οικογένεια μετακόμισε στο προάστιο του Bromley, όπου στο σχολείου του «Burnt Ash Junior School» ξεχώρισε αμέσως για τις καλλιτεχνικές του δεξιότητες, με τους δασκάλους να χαρακτηρίζουν τις μουσικές του ικανότητες άνω του μέσου όρου!

Στην ηλικία των εννέα, ο χορός του και οι ερμηνείες του στις τάξεις όπου διδασκόταν μουσική και κινησεολογία ήταν εντυπωσιακά ευρηματικές, με τους εκπαιδευτικούς του να τον χαρακτηρίζουν «έντονα καλλιτεχνικό» και την όλη του στάση «εκπληκτική για ένα παιδί!».

Ο Ντέιβιντ Μπάουι πέθανε στις 10 Ιανουαρίου 2016 / Φωτογραφία αρχείου AP

Ο Ντέιβιντ Μπόουι σπούδασε τέχνη, μουσική και σχέδιο, ενώ στην πορεία γνώρισε την τζαζ. Το 1961 η μητέρα του, του έκανε δώρο ένα πλαστικό σαξόφωνο, και άρχισε να κάνει μαθήματα με έναν τοπικό καλλιτέχνη.

Το 1962 τραυματίστηκε σοβαρά στο σχολείο, όταν ένας φίλος του, του έριξε μπουνιά στο μάτι μετά από καυγά για ένα κορίτσι. Οι γιατροί φοβήθηκαν ότι θα έμενε τυφλός από αυτό το μάτι. Μετά από σειρά εγχειρήσεων και τέσσερις μήνες στο νοσοκομείο, οι γιατροί κατέληξαν ότι η ζημιά δεν μπορούσε να διορθωθεί πλήρως, με αποτέλεσμα ο Μπόουι να μείνει από το ένα μάτι, με ελαττωματική αντίληψη του βάθους και μόνιμη μυδρίαση.

Στα 15 του δημιούργησε την πρώτη του μπάντα, και έπαιζε ροκ εν ρολ μουσική με κιθάρα, σε γάμους και συγκεντρώσεις νέων, ψάχνοντας τον καλλιτεχνικό του δρόμο, πιάνοντας την μια μπάντα και αφήνοντας την άλλη, καθώς έψαχνε μουσικούς με μ��γάλες φιλοδοξίες αλλά και έμπνευση.

(AP Photo/Joe Schaber)

Το κανονικό του όνομα ήταν Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς, αλλά γρήγορα το άλλαξε σε Ντέιβιντ Μπόουι, και από άσημος καλλιτέχνης έγινε… διάσημος! Η αρχή της μεγαλειώδους πορείας του στη μουσική και στην τέχνη γενικότερα, σηματοδοτήθηκε τον Ιούλιο του 1969, όταν βγήκε στην κυκλοφορία το πρώτο του τραγούδι «Space Oddity», που κατάφερε να φτάσει το TOP 5 των UK Singles Chart.

Μετά από τρία χρόνια πειραματισμών, το 1972 επανήλθε με την «glam rock era» («εποχή γκλαμ ροκ») όπως την ονόμασε, ενώ εμφανιζόμενος ως το ανδρόγυνο, φανταχτερό alter ego του, «Ziggy Stardust».

Αιχμή του δόρατος τότε, ήταν το single «Starman», και το album «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars». Η τότε επίδραση του Μπόουι εκείνη την εποχή, όπως την περιγράφει ο βιογράφος Ντέιβιντ Μπάκλει, «αμφισβήτησε την βασική πεποίθηση της ροκ μουσικής της εποχής του και δημιούργησε ίσως την μεγαλύτερη λατρεία στον λαϊκό πολιτισμό και την κουλτούρα γενικότερα».

Η περσόνα του «Ziggy Stardust» αν και «έζησε» λίγο, κατάφερε να σηματοδοτήσει την μουσική καινοτομία, την επανεφεύρεση αλλά και την οπτική παρουσίαση.

Ακολούθησε το 1974-1976 η εποχή της σόουλ, της φανκ και του «Λευκού Δούκα» για τις ανάγκες του οποίου είχε υιοθετήσει μια διατροφή αποτελούμενη από γάλα, πιπεριές και κοκαΐνη. Το 1975 ήταν ακόμα μια χρονιά ορόσημο για την καριέρα του, αφού με το νούμερο ένα single του «Fame» και το album «Young Americans», το οποίο ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει ως «πλαστική ψυχή».

Οι πειραματισμοί του με την μουσική όμως, δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς το 1976-1979 ήρθε η «Εποχή του Βερολίνου», όταν μετακόμισε στην Ελβετία αγοράζοντας ένα σαλέ στα βόρεια της λίμνης Geneva, κάτι που τον βοήθησε να μειώσει την χρήση κοκαΐνης και να ασχοληθεί με τη άλλη του αγάπη την ζωγραφική, δημιουργώντας μια σειρά μεταμοντέρνων έργων.

Το 1980-1988 ακολούθησε η εποχή του «Νέου Κύματος και της ποπ», το 1989-1991 ήρθε η εποχή «Tim Machine», το 1992-1998 ακολούθησε η «Ηλεκτρονική Περίοδος», το 1999-2012 ήρθε ο «Νεοκλασικός Μπόουι» και κύκνειο άσμα ήταν το 2013-2016 με το «The Next Day» και το «Blackstar».

Η δισκογραφία του:

• David Bowie (1967)

• David Bowie (also released as Space Oddity) (1969)

• The Man Who Sold the World (1970)

• Hunky Dory (1971)

• The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972)

• Aladdin Sane (1973)

• Pin Ups (1973)

• Diamond Dogs (1974)

• Young Americans (1975)

• Station to Station (1976)

• Low (1977)

• "Heroes" (1977)

• Lodger (1979)

• Scary Monsters (And Super Creeps) (1980)

• Let's Dance (1983)

• Tonight (1984)

• Never Let Me Down (1987)

• Tin Machine (1989)

• Tin Machine II (1991)

• Black Tie White Noise (1993)

• The Buddha of Suburbia (1993)

• Outside (1995)

• Earthling (1997)

• 'Hours...' (1999)

• Heathen (2002)

• Reality (2003)

• The Next Day (2013)

• Blackstar (2016)

Οι ταινίες όπου είχε πρωταγωνιστήσει:

• The Man Who Fell to Earth (1976) as Thomas Jerome Newton; received Saturn Award for Best Actor

• Just a Gigolo (1978) as Paul Ambrosius von Przygodski

• Christiane F. (1981) cameo as himself

• The Snowman (1982) narrator in re-released version

• Baal (1982) as Baal

• Yellowbeard (1983) the sailor wearing shark fin - The Shark

• Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983) as Maj. Jack 'Strafer' Celliers

• The Hunger (1983) as John Blaylock

• Jazzin' for Blue Jean (1984) as Vic and Screaming Lord Byron

• Labyrinth (1986) as Jareth the Goblin King

• Absolute Beginners (1986) as Vendice Partners

• The Last Temptation of Christ (1988) as Pontius Pilate

• The Linguini Incident (1991) as Monte

• Dream On (TV series) (1991) as Sir Roland Moorecock

• Basquiat (1996) as Andy Warhol

• Gunslinger's Revenge (1998) as Jack Sikora

• Everybody Loves Sunshine (1999) as Bernie

• Mr. Rice's Secret (2000) as William Rice

• Zoolander (2001) cameo as himself; nominated for MTV Movie Award

• The Prestige (2006) as Nikola Tesla

