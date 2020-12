Βέμπερ: Φτάνει πια με την Τουρκία - Να υπάρξουν κυρώσεις από την ΕΕ!

Ευθεία επίθεση στην Τουρκία ζητώντας την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις 10-11 Δεκεμβρίου, από τον Γερμανό επικεφαλής του ΕΛΚ στην Ευρωβουλή Μάνφρεντ Βέμπερ.

Don't be fooled by #Erdogan! He called back the #OrucReis before the October summit to avoid sanctions. Now he is doing it again. We have to say enough is enough and put sanctions on the table. The list of provocations is long enough. #EUCO #EastMedhttps://t.co/omAc1ra19Z