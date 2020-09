Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Αντετοκούνμπο για τον τίτλο του MVP

Με tweet έδωσε συγχαρητήρια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που κέρδισε τον τίτλο του πιο πολύτιμου παίκτη (MVP) της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

«Δύο στη σειρά! Συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κέρδισε διαδοχικά τα βραβεία του Πολυτιμότερου Παίκτη, ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Είναι πραγματική έμπνευση εντός και εκτός γηπέδου. Η Ελλάδα είναι πολύ υπερήφανη» έγραψε ο πρωθυπουργός στα αγγλικά, για να καταλήξει στα ελληνικά:

«Μπράβο Γιάννη!».

Two in a row! Congratulations to @Giannis_An34 for winning back to back NBA MVP awards - an amazing feat. He is a true inspiration on and off the court. Greece is very proud.



