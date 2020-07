Έρευνα: Τα πάνω - κάτω έφερε ο κορωνοϊός σε απασχόληση και συνθήκες ζωής  

Εκτεταμένη ανησυχία για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην απασχόληση αλλά και στις γενικότερες συνθήκες ζωής δείχνουν τα αποτελέσματα της διεθνούς κοινωνικής έρευνας, με τίτλο «Values in Crisis – a Crisis of Values?», την οποία υλοποιούν στη χώρα μας το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) σε συνεργασία με την εταιρία ερευνών και εφαρμογών επικοινωνίας PRORATA SA.

Το πρώτο κύμα μετρήσεων (23/5 – 17/6 2020), το οποίο συντονίζεται από το Center for the Study of Democracy στη Γερμανία, ανέδειξε μια σειρά από σημαντικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Συγκεκριμένα:

– Μεταξύ όσων δηλώνουν ότι εργάζονταν πριν την κρίση του κορωνοϊού, το 8% έχασε την δουλειά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ μεταξύ όσων δηλώνουν πως κατείχαν κάποια επιχείρηση, το 12% αναγκάστηκε να πάψει την λειτουργία της κατά τη διάρκεια της κρίσης.

– Το 19% όσων δηλώνουν ότι εργάζονταν με μορφή πλήρους απασχόλησης οδηγήθηκε σε εργασία μερικής απασχόλησης κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Παράλληλα, μεταξύ όσων εργάζονταν εκτός σπιτιού, το 47% συνέχισε να πηγαίνει κανονικά, όπως και πριν.

– Μόλις το 18% των συμμετεχόντων φοβάται πολύ ή αρκετά ότι αυτός/η ή κάποιο αγαπημένο του/της πρόσωπο θα υποφέρει από την οικονομική κρίση μετά την πανδημία.

– Περίπου 6 στους 10 συμμετέχοντες διατηρούν την άποψη ότι η κυβέρνηση χειρίστηκε αρκετά ή πολύ καλά την κρίση του κορωνοϊού.

-Το 35% φοβάται ότι μπορεί να αρρωστήσει και να υποφέρει

– Το 59% των συμμετεχόντων εκτιμάει πως η Ελλάδα θα εξέλθει σοβαρά τραυματισμένη της υγειονομικής κρίσης, το 14% ότι θα εξέλθει πιο ισχυρή, ενώ το 28% πιστεύει ότι η χώρα ούτε τραυματισμένη θα βγει αλλά ούτε και πιο ισχυρή.

– Το 55% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι «οι περισσότεροι άνθρωποι στη χώρα μας συμπεριφέρθηκαν αρκετά ή πολύ σωστά κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, το 23% ότι συμπεριφέρθηκαν ούτε ιδιαίτερα σωστά, ούτε ιδιαίτερα λαθεμένα, ενώ αντίστοιχη μερίδα (23%) εκτιμάει ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρθηκαν πολύ ή αρκετά λαθεμένα.

– Περίπου 2 στους 10 συμμετέχοντες πιστεύουν διάφορα πράγματα που λέγονται ή γράφονται γύρω από την πανδημία του κορωνοϊού, όπως για παράδειγμα ότι τα μέτρα εγκλεισμού είναι μια υστερική υπερβολική αντίδραση. Αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία αυτών, δεν πιστεύει τα παραπάνω.

– Μόλις το 40% του συνόλου των ερωτηθέντων δηλώνει ότι εμπιστεύεται αρκετά ή πολύ τους θεσμούς στην χώρα μας συνολικά, ενώ σημαντικά υψηλή καταγράφεται η εμπιστοσύνη προς το εθνικό σύστημα υγείας, καθώς το 58% του συνόλου των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το εμπιστεύεται πολύ ή αρκετά.