Σεισμός Μιανμάρ: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες – 1.700 οι νεκροί

Οι ελπίδες πως θα βρεθούν κι άλλοι επιζώντες στα συντρίμμια έχουν αρχίσει να σβήνουν στην πόλη Μανταλέι, όπου οι περισσότεροι κάτοικοι πέρασαν ακόμη μια νύχτα στην ύπαιθρο μετά τον φοβερό σεισμό 7,7 Ρίχτερ, ο οποίος άφησε πίσω πάνω από 1.700 νεκρούς στην Μιανμάρ και στην Ταϊλάνδη.

Σβήνουν οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Μιανμάρ μετά από τον σεισμό - AP Images

Ειδικοί δεν κρύβουν τον φόβο τους ότι οι νεκροί τελικά θα είναι πολλές χιλιάδες ακόμη, παρά την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για να προσφερθεί βοήθεια στο κράτος της Ασίας όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος κι η έλλειψη πόρων είναι οξεία.

Ο σεισμός της Παρασκευής, μεγέθους 7,7 βαθμών, ακολουθήθηκε λίγη ώρα αργότερα από μετασεισμό 6,7 βαθμών, με επίκεντρο την κεντρική Μιανμάρ. Έκτοτε γίνονται ασταμάτητα αισθητοί μετασεισμοί κατά μήκος του ρήγματος της Σαγκάινγκ, γύρω από το οποίο ζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μιανμάρ.

Sky-bridges in a 7.7 magnitude earthquake

Η σεισμική δόνηση, η μεγαλύτερη εδώ και δεκαετίες στη Μιανμάρ, προκάλεσε σκηνές χάους και πανικού σε απόσταση ακόμη και 1.000 χιλιομέτρων από το επίκεντρο, στην Μπανγκόκ, όπου τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν, κυρίως εξαιτίας της κατάρρευσης 30ώροφου υπό κατασκευή κτιρίου.

Επίσημα οι αρχές στη Μιανμάρ ανακοίνωσαν 1.700 νεκρούς από τον σεισμό - AP Images

Στη Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων έχουν περιοριστεί, καθώς η θερμοκρασία αναμενόταν να φθάσει τους 40 ° Κελσίου.

One minute you're living your best life the next you're stuck at the top of a high-rise during an earthquake pic.twitter.com/aIewzkmhiH — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 29, 2025

Οι τροπικές συνθήκες χαρακτηρίζονται σκληρή δοκιμασία για τη φυσική και διανοητική αντοχή των ομάδων που επιχειρούν στις τοποθεσίες όπου σημειώθηκαν καταστροφές κι επιταχύνουν την αποσύνθεση των πτωμάτων κάτω από τα συντρίμμια, κάνοντας πολύ πιο περίπλοκη τη διαδικασία αναγνώρισής τους.

Σεισμός: Ανασύρθηκε ζωντανή γυναίκα μετά από 60 ώρες

Παρ’ όλ’ αυτά, γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από 60 ώρες στα συντρίμμια ξενοδοχείου, κατόπιν 5ωρης επιχείρησης σωστικών συνεργείων από την Κίνα, τη Ρωσία και την Μιανμάρ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κινεζικής πρεσβείας, βρισκόταν σε σταθερή κατάσταση σήμερα το πρωί.

Ωστόσο μια έγκυος, δεν ήταν τόσο τυχερή. Σωστικά συνεργεία την έβγαλαν από τα συντρίμμια αφού έμεινε παγιδευμένη για πάνω από 55 ώρες. Ακρωτηρίασαν το ένα της πόδι με την ελπίδα να την κρατήσουν στη ζωή, αλλά μάταια.

Earlier today, during the 7.7 earthquake in Thailand-Myanmar, an operator was thrown from his crane.



Imagine waking up to go to your job and never coming home - RIP



Οι κηδείες εκατοντάδων θυμάτων αναμένεται να γίνουν σήμερα, την ημέρα που κανονικά η μουσουλμανική κοινότητα θα γιόρταζε το Έιντ, το τέλος του μήνα του ραμαζανιού.

Heart-breaking footage of people searching for loved ones in Myanmar after the M7.7 earthquake 😭



Οι νεκροί αναμένεται να είναι δεκάδες χιλιάδες μετά τον σεισμό στη Μιανμάρ, καθώς πολλοί είναι οι εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια - AP Images

Θα είναι πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί ο ακριβής απολογισμός των θυμάτων στη Μιανμάρ, χώρα απομονωμένη όσο και κατακερματισμένη, όπου η στρατιωτική χούντα βρίσκεται σε πόλεμο ομάδες ανταρτών, ιδίως εθνικών μειονοτήτων, καθώς και των πολιτικών τους αντιπάλων.

Ωστόσο η πολύ σπάνια έκκληση για διεθνή βοήθεια που απηύθυνε ο αρχηγός της στρατιωτικής χούντας, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ, αν μη τι άλλο πιστοποιεί το εύρος της καταστροφής.

Ο σεισμός στη Μιανμάρ ήταν ο μεγαλύτερος στη χώρα εδώ και δεκαετίες - AP Images

Επισήμως, οι αρχές έκαναν λόγο χθες για περίπου 1.700 νεκρούς, 3.400 τραυματίες και 300 αγνοούμενους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κατέταξε χθες Κυριακή τον σεισμό στο υψηλότερο επίπεδο των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΟΣΕΣ) απηύθυνε έκκληση να συγκεντρωθούν πάνω από 100 εκατ. δολάρια ώστε να προσφερθεί βοήθεια.

Η Κίνα, η Μαλαισία και η Ινδία έχουν ήδη αναπτύξει ομάδες, αυτές της Ινδονησίας αναμένεται να φθάσουν και να επιχειρήσουν σήμερα.

Μιανμάρ: Βομβαρδισμοί παρά τον σεισμό

Οι αντάρτες κατήγγειλαν την Κυριακή πως οι ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να βομβαρδίζουν κοινότητες, παρότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με την καταστροφή.

Η Εθνική Ένωση των Κάρεν (KNU), από τις παλαιότερες οργανώσεις ανταρτών στη Μιανμάρ, τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η χούντα «συνεχίζει τα αεροπορικά πλήγματα στοχοποιώντας περιοχές όπου ζουν άμαχοι, παρότι ο πληθυσμός υποφέρει τα πάνδεινα εξαιτίας του σεισμού».

5. 🚨43 workers trapped in rubble of building which collapsed due to earthquake in Myanmar



Πρόσθεσε πως αντί ο στρατός να δώσει προτεραιότητα στις επιχειρήσεις αρωγής, επιλέγει να «αναπτύσσει δυνάμεις για να επιτεθούν στον ίδιο του τον λαό».

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού καθεστώτος με τον οποίο προσπάθησε να επικοινωνήσει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters για να του ζητήσει σχόλιο δεν έδωσε συνέχεια.

Η Μιανμάρ παραμένει βυθισμένη στην εμφύλια σύρραξη μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021, όταν ο στρατός κατέλαβε την εξουσία ανατρέποντας την εκλεγμένη κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι.

Παράλληλα, εκτός από τον σεισμό η Μιανμάρ έχει να αντιμετωπίσει και τον εμφύλιο που μαίνεται παρά την τεράστια καταστροφή - AP Images

Λίγες ώρες μετά τον σαρωτικό σεισμό της Παρασκευής, αεροσκάφη και drones εξαπέλυσαν πλήγματα στην πολιτεία Κάρεν, κοντά στο αρχηγείο της KNU, σύμφωνα με οργάνωση αρωγής προσκείμενη στους αντικαθεστωτικούς.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σιγκαπούρης, Βίβιαν Μπαλακρίσναν, απηύθυνε έκκληση να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός για να διευκολυνθεί η διανομή βοήθειας, έπειτα από συνεδρίαση που διεξήχθη μέσω βιντεοκλήσης με τους ομολόγους του της ASEAN αφιερωμένη στον σεισμό.

Ο Μπαλακρίσναν κάλεσε να κηρυχθεί κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό κατάπαυση του πυρός στη Μιανμάρ, ώστε να διευκολυνθούν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και να προωθηθεί πιο μακροπρόθεσμα εθνική συμφιλίωση για να επιστρέψει η ειρήνη και να υπάρξει ανοικοδόμηση της χώρας.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν σε περιοχή υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του στρατιωτικού καθεστώτος, όμως οι υλικές ζημιές ήταν εκτεταμένες – και σε περιοχές υπό τον έλεγχο διαφόρων οργανώσεων ανταρτών.

Προχθές Σάββατο η εξόριστη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, στην οποία συμμετέχουν στοιχεία της κυβέρνησης που ανατράπηκε το 2021, ανακοίνωσε πως οι αντικαθεστωτικοί μαχητές υπό τη διοίκησή της αναστέλλουν τις επιθετικές ενέργειές τους για δύο εβδομάδες.

Ωστόσο ειδικοί επισημαίνουν πως κάποιες οργανώσεις ανταρτών διέκοψαν τις επιχειρήσεις τους, άλλες όμως συνεχίζουν τις εχθροπραξίες. Ο στρατός, που κανονικά θα έπρεπε να συμμετείχε στις επιχειρήσεις αρωγής στις σεισμοπαθείς περιοχές, είναι «άφαντος», επισημαίνουν αρκετοί ειδικοί.

Στην πολιτεία Σαν (βορειοανατολικά), αεροπορικός βομβαρδισμός σκότωσε τουλάχιστον επτά μαχητές, σύμφωνα με την οργάνωση στην οποία ανήκαν. Παρόμοιοι βομβαρδισμοί αναφέρεται πως διεξήχθησαν στην πολιτεία Κάρεν.

