Ισχυρός σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη Μιανμάρ - Κατέρρευσαν κτίρια

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών στην Μιανμάρ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες εκκενώθηκαν γραφεία και καταστήματα.

Καταστροφές από τον ισχυρό σεισμό στη Μιανμάρ - AP Images

Massive earthquake in Bangkok. I guess this swimming pool is broken#earthquake pic.twitter.com/cZoBBnD76s — Reto Frei 👨‍💻 (@retofrei5) March 28, 2025

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στις 14:20 (τοπική ώρα, 08:20 ώρα Ελλάδας) σε απόσταση περίπου 17 χιλιομέτρων από την πόλη Μάνταλεϊ με περίπου 1,2 εκατομμύριο κατοίκους και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Another aftermath video from Mandalay after it was hit by powerful 7.7 earthquake#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/MUgIwctxm6 — Masood (@Masood9876) March 28, 2025

Αρκετά κτίρια κατέρρευσαν από τον σεισμό στη Μιανμάρ - AP Images

Major earthquake shook Thailand this morning. 7.3 Earthquake from Myanmar felt in Chiang Mai area.

People on the streets felt the impact of the earthquake after strong shaking.#sismo #temblor #terremoto #Thailand pic.twitter.com/LBp3XNliop — V Chandramouli (@VChandramouli6) March 28, 2025

Από τον σεισμό κατέρρευσαν κτίρια τόσο στη Μιανμάρ όσο και στην Μπανγκόκ, ενώ βίντεο δείχνουν δρόμους να έχουν χωριστεί στα δύο. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ, τη Ναϊπιντάου, δρόμοι έχουν καταστραφεί από τον σεισμό, ενώ έχουν πέσει και οροφές κτιρίων.

🔴 AHORA | TAILANDIA: Un sismo de magnitud 7.6 con epicentro en Myanmar fue percibido en la capital de Tailandia, Bangkok. Fue seguido de otro sismo de magnitud 4.9. De manera preliminar, hay estructuras afectadas. pic.twitter.com/yb3bhD0SZZ — PlanetaTV Noticias (@PlanetaTVmx) March 28, 2025

Ακολούθησε μετασεισμός 6,7 Ρίχτερ, ενώ οι αρχές προειδοποιούν τον πληθυσμό ότι θα γίνουν κι άλλοι.

Ο σεισμός στη Μιανμάρ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, με κόσμο να βγαίνει πανικόβλητος στους δρόμους. Στην Μπανγκόκ έχουν ανασταλεί κάποια δρομολόγια του μετρό και ο πρωθυπουργός κάλεσε «έκτακτη συνεδρίαση».

Σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές στην κινεζική επαρχία Γιουνάν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την κινεζική σεισμολογική υπηρεσία.

Omg 😳 stay safe everyone that's in Thailand and i heard Myanmar affected too 🙏🏻 #แผ่นดินไหว https://t.co/I4HVQ6GbG7 — Grey 🩶 (🪫) (@djazgrey) March 28, 2025

Σύμφωνα με μαρτυρίες η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που νερό πετάχτηκε έξω από πισίνες. Μια μεγάλη γέφυρα στη Μιανμάρ κατάρρευσε κατά τη διάρκεια του σεισμού.

NEW: The Ava Bridge in Myanmar collapsed during the earthquake pic.twitter.com/rOgj8DnYKF — BNO News Live (@BNODesk) March 28, 2025

Οι αστυνομικές αρχές στην Μπανγκόκ ανακοίνωσαν ότι κατέρρευσε ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης 30 ορόφων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 43 εργάτες να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

«Άκουσα έναν ήχο την ώρα που κοιμόμουν σπίτι μου, έτρεξα όσο πιο μακριά μπορούσα έξω από το κτίριο με τις πιτζάμες μου», δήλωσε κάτοικος της πόληςΤσιάνγκ Μάι, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Ταϊλάνδης, δημοφιλή τουριστικό προορισμό γνωστό για τους ναούς του.

Οι σεισμοί είναι σχετικά συχνοί στη Μιανμάρ, όπου από το 1930 ως το 1956 σημειώθηκαν έξι δονήσεις μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών κοντά στο ρήγμα της Σαγκάινγκ που διατρέχει το κεντρικό τμήμα της χώρας από τον βορρά ως τον νότο.

Το 2016 σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών είχε ταρακουνήσει την παλιά πρωτεύουσα Μπαγκάν, στην κεντρική Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να καταρρεύσουν τοίχοι σε ναούς σε αυτόν τον τουριστικό προορισμό.

Τον Νοέμβριο του 2012 σεισμός επίσης 6,8 βαθμών έπληξε την κεντρική Μιανμάρ, σκοτώνοντας 26 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Οι ελλιπείς υποδομές, οι ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας –κυρίως στις επαρχιακές περιοχές—και η άναρχη δόμηση των αστικών κέντρων έχουν καταστήσει τους κατοίκους της Μιανμάρ ιδιαίτερα ευάλωτους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

