Σεισμός Μιανμάρ: Κατέρρευσε ο πύργος ελέγχου του αεροδρομίου - Όλοι νεκροί

Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στη Μιανμάρ. Πηγή του στρατού ανέφερε ότι κατέρρευσε ο πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Διεθνούς Αερολιμένα Νάι Πι Τάου, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί όλο το προσωπικό που βρισκόταν σε υπηρεσία.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό στη Μιανμάρ - AP Images

«Ο πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας κατέρρευσε. Όλο το προσωπικό που εργαζόταν εκεί, έχασε τη ζωή του», τόνισε η στρατιωτική πηγή, μιλώντας στους Yangon New Times.

Earthquake collapses Naypyidaw Airport control tower in Myanmar, killing all on duty. pic.twitter.com/nEhRNoiOlb

Σύμφωνα με το Yangon Modern News Agency, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και είκοσι προσκυνητές στο τζαμί Shwe Boorn Shin στο Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ.

«Κατέρρευσε ενώ προσκυνούσε κόσμος. Περίπου τρία τζαμιά κατέρρευσαν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί και τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο αριθμός των νεκρών θα είναι μεγάλος. Το τζαμί Shwe Boorn Shin έχει καταστραφεί», μέλος των σωστικών συνεργείων.

Οι νεκροί από τον σεισμό ήταν προσκυνητές σε τζαμί στην πρωτεύουσα της Μιανμάρ - AP Images

Ο Βασίλης Στεργίου, Έλληνας επιχειρηματίας και κάτοικος Ταϊλάνδης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ έκανε λόγο για βιβλική καταστροφή.

«Βιβλική καταστροφή. Κατέρρευσαν ουρανοξύστες και γέφυρες. Πολλοί είναι οι νεκροί», είπε.

Μεγάλο νοσοκομείο της Ναϊπιντάου, πρωτεύουσας της Μιανμάρ, έχει δεχθεί «πολλά θύματα»,δήλωσε αξιωματούχος του νοσοκομείου στο AFP.

Τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες έξω από το τμήμα επειγόντων του νοσοκομείου, με πολλούς να σφαδάζουν από τον πόνο και άλλους να κείτονται ακίνητοι με τους συγγενείς τους στο πλευρό τους.

Οι πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς κάτω από τα συντρίμμια, ενώ, πολλοί δρόμοι έχουν καταστραφεί.

Πάρα πολλά καταστήματα και κτίρια κατέρρευσαν, με την αγωνία να κορυφώνεται για τους εγκλωβισμένους και αρκετούς να εκφράζουν φόβους για εκατόμβη νεκρών.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Ταϊλάνδη. Ένας υπό κατασκευή ουρανοξύστης 30 ορόφων κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια τουλάχιστον 43 εργάτες.

NEW VIDEO: Skyscraper under construction collapses as massive earthquake hits Bangkok. No word on casualties pic.twitter.com/QhoLEEnd7b