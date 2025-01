HΠΑ: Αντίστροφη μέτρηση για το πολιτικό «comeback» του Ντόναλντ Τραμπ

Aντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αλλαγή σκυτάλης στην εξουσία στις ΗΠΑ, με την ορκωμοσία Τραμπ να σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η Τζιλ Μπάιντεν υποδέχονται αυτή την ώρα τον εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο για ένα εθιμοτυπικό τσάι.

Στη συνέχεια, τηρώντας την παράδοση, θα μεταβούν μαζί στη Ροτόντα του Καπιτωλίου όπου και θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας του νέου Αμερικανού προέδρου.

Απαθανατίζοντας τις στιγμές, ο Τζο Μπάιντεν ανέβασε την τελευταία selfie του με την Τζιλ στον Λευκό Οίκο.

One more selfie for the road. We love you, America. pic.twitter.com/71k46uGADV