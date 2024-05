Κέιτ Μίντλετον: O Ουίλιαμ μίλησε πρώτη φορά για την πορεία της υγείας της

Στα δημόσια καθήκοντά του έχει επιστρέψει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, παρά το γεγονός ότι το μυαλό του είναι συνεχώς στη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον, που υποβάλλεται σε προληπτική χημιοθεραπεία, μετά από τη διάγνωση των γιατρών ότι πάσχει από καρκίνο.

Μάλιστα στην τελευταία του επίσκεψη στο κέντρο πρόληψης αυτοκτονιών Jame’s Place στο Νιούκαστλ, για πρώτη φορά μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του.

Μετά τη συνάντηση που είχε με τους υπεύθυνους του κέντρου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε μια συνομιλία με δημοσιογράφους και βασιλικούς ανταποκριτές που τον περίμεναν έξω από το φιλανθρωπικό ίδρυμα. Εκεί βρίσκονταν και αρκετοί Βρετανοί, οι οποίοι κρατώντας βρετανικές σημαίες δε δίστασαν να τον ρωτήσουν για την πορεία της υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

«Σας πειράζει να ρωτήσω πώς είναι η γυναίκα και τα παιδιά σας;», ρώτησε μία γυναίκα, με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να της απαντά:

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1