Ντιναμό: Ποιοι είναι οι ακροδεξιοί Bad Blue Boys που σκότωσαν τον 29χρονο

Μέλη των διαβόητων Bad Blue Boys ήταν οι Κροάτες χούλιγκαν, οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που ταξίδεψαν εκατοντάδες χιλιόμετρα, με οργανωμένο, όπως φαίνεται σχέδιο, κι έφτασαν στην Αθήνα για να σκοτώσουν.

Και ο στόχος τους επετεύχθη. Με μια καταδρομική επίθεση έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και με τη συνδρομή Ελλήνων χούλιγκαν, όπως αναφέρουν πληροφορίες, κατάφεραν με καδρόνια, ρόπαλα και μαχαίρια να βάψουν στο αίμα την OPAP Arena.

07.08.2023, Before tomorrow match AEK Athens🇬🇷 - Dinamo Zagreb🇭🇷



Allegedly, the group of 150 bbb found themselves in the stadium area(aek part) and then started hitting everyone and everything in their path. These are serious incidents, and there are reportedly injuries. The… pic.twitter.com/kbsFGgVW81 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 7, 2023

Θύμα τους ο 29χρονος Μιχάλης, ένα ακόμα θύμα της παράλογης οπαδικής βίας που αυτή τη φορά ξεπέρασε σύνορα και εκφράστηκε με απίστευτη αγριότητα.

Ντιναμό Ζάγκρεμπ: Ποιοι είναι οι Bad Blue Boys – Η «Μάχη στο Μαξιμίρ»

Οι Κροάτες οπαδοί είναι γνωστοί σε όλους για την ακροδεξιά τους δράση, για την οποία υπερηφανεύονται. Κανείς δεν ξεχνά τον «πόλεμο» που ξέσπασε το 1990 στο γήπεδο Μαξιμίρ κατά τη διάρκεια αγώνα της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και του Ερυθρού Αστέρα.

Στις 13 Μαΐου του 1990 ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου επρόκειτο να αντιμετωπίσει την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην έδρα της, το γήπεδο Μαξιμίρ στο Ζάγκρεμπ. Επρόκειτο για το «ντέρμπι της χρονιάς», αφού ο νικητής θα αναδεικνυόταν, εκτός απρόοπτου και πρωταθλητής Γιουγκοσλαβίας, στο τέλος της σεζόν.

Happy 30th #thedaythewarstarted anniversary! Revisiting the Maksimir riots from 13 May 1990 and the mythologised narratives surrounding them, I'll be expanding this thread throughout the day with journalistic takes, academic research, documentary footage, primary sources, etc. pic.twitter.com/PheEGCxQOl — Dario Brentin (@DarioBrentin) May 13, 2020

Στο Ζάγκρεμπ είχαν ταξιδέψει περίπου 3.000 οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν στην πλειονότητά τους στρατιώτες, με επικεφαλής τον διαβόητο Αρκάν (Ζέλικο Ραζνάτοβιτς).

Οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ χαιρετούν ναζιστικά - Facebook

Από πλευράς της Κροατίας, ισχυρή ήταν η παρουσία ακροδεξιών και εθνικιστών οπαδών στο Μαξιμίρ, πολλοί εκ των οποίων ήταν μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων.

Η ατμόσφαιρα στην πόλη ήταν από νωρίς ηλεκτρισμένη. Οι οπαδοί της Ντιναμό είχαν βγει στους δρόμους, φωνάζοντας συνθήματα, όπως: «Να! Φτάνουν οι χούλιγκαν στους δρόμους του Ζάγκρεμπ. Θ’ αντιλαλούνε τα τσεκούρια, θα αντηχήσουν οι αλυσίδες».

Οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν με το που ξεκίνησε ο αγώνας. Οπαδοί του Ερυθρού Αστέρα άρχισαν να καίνε και να σπάνε ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Οι οπαδοί της Ντιναμό απάντησαν και ένας «εμφύλιος» ξεκίνησε μέσα στο γήπεδο.

Τα όσα έγιναν εκεί δεν είχαν προηγούμενο. Οπαδοί των δύο ομάδων πάλευαν σώμα με σώμα, χρησιμοποιώντας πέτρες, μαδέρια, σίδερα, μαχαίρια ακόμα και τσεκούρια. Το ματς, όπως ήταν φυσικό διακόπηκε μετά από δέκα λεπτά.

Bad Blue Boys: Η παρέλαση με τις ναζιστικές χειρονομίες στο Μιλάνο

Πέρσι μέλη των Bad Blue Boys παρέλασαν στους δρόμους του Μιλάνου χαιρετώντας ναζιστικά πριν από τον αγώνα της Ντιναμό με τη Μίλαν.

I tifosi della Dinamo Zagabria a Milano.

🤮 pic.twitter.com/qI1WqaAM3z — Alessandro (@90ordnasselA) September 14, 2022

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα οι Κροάτες οπαδοί προκάλεσαν σοβαρά επεισόδια, ενώ ένας οπαδός της Ντιναμό μαχαιρώθηκε πριν από τον αγώνα.

Η UEFA θεωρεί κάθε εκτός έδρας ματς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ υψηλού κινδύνου, καθώς οι οπαδοί της φροντίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, όπου παίζει η ομάδα του.

Οι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ περηφανεύονται για τη φασιστική ιδεολογία τους - Facebook

Το 2018, όταν η κροατική ομάδα έπαιζε με την Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, οι οπαδοί της ομάδας προκάλεσαν και πάλι επεισόδια με αποτέλεσμα ο εισαγγελέας του Σάλτσμπουργκ να ασκήσει δίωξη κατά 14 ατόμων για εξύμνηση του κροατικού φασιστικού καθεστώτος Ustasa. Σε έρευνα μάλιστα που έγινε στα σπίτια τους βρέθηκε υλικό που εξυμνούσε την Ustasa και τον ναζισμό.

É só impressão nossa mesmo gente... pic.twitter.com/vCvvSmYllj — Summer EletroEmo™ (@Pierrawr_) July 12, 2018

Η Ustasa κυβέρνησε την Κροατία υπό την αιγίδα των Ναζί κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και καταδίωξε Σέρβους, Εβραίους και Ρομά.

Οι συλληφθέντες αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ωστόσο ο βήχας και η… φασιστική ιδεολογία δεν κρύβονται. Το 2015 σε αγώνα της Κροατίας με τη Νορβηγία, οπαδοί στο στάδιο Μαξιμίρ της Ντιναμό φώναζαν ρυθμικά «Έτοιμοι για την πατρίδα», σύνθημα που χρησιμοποιούσε το ακροδεξιό, φασιστικό κίνημα Ustasa.

A probe has been launched after a Zagreb fan allegedly made a Nazi salute as others ripped out 150 seats during the UCL clash with Manchester City.



Repairs to the stadium will have to be carried out ahead of the visit by Wolves on Sunday.



[@ManCityMEN] pic.twitter.com/SwN5lXeT8V — City Xtra (@City_Xtra) October 2, 2019

Οι Κροάτες οπαδοί δε δίστασαν να υψώσουν σημαία με τη σβάστικα στις κερκίδες και σε ευρωπαϊκό προκριματικό αγώνα με τη Γεωργία στο Σπλιτ τον Ιούνιο του 2011.

Τα τελευταία χρόνια η ακροδεξιά ρητορική στα γήπεδα και στους χώρους του αθλητισμού είναι αρκετά έντονη στα Βαλκάνια. Η άνοδος του Εθνικισμού στα τελευταία χρόνια της Ενιαίας Γιουγκοσλαβίας αντικατοπτρίστηκε στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, που πολλές φορές μετατράπηκαν σε αρένες για την προώθηση εθνικιστικών ιδεολογιών.

