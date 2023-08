Νέα Φιλαδέλφεια: «Είχε ακουστεί ότι θα γίνει κατέβασμα από Κροάτες»

Απόλυτα οργανωμένη ήταν η επίθεση από οπαδούς της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, εναντίον οπαδών της ΑΕΚ έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, όπου ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του.

Με καδρόνια και αυτοσχέδια ρόπαλα επιτέθηκαν οι Κροάτες χούλιγκαν στους οπαδούς της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια - Eurokinissi

Ιδιοκτήτης καταστήματος έξω από την OPAP Arena μίλησε στον ΑΝΤ1 και περιέγραψε καρέ καρέ όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της καταδρομικής επίθεσης των Κροατών οπαδών.

«Περίπου 10 παρά, είχα το μαγαζί μισογεμάτο και κάποιος ήρθε και με ειδοποίησε. Ήρθε ένα άτομο της ΑΕΚ και είπε πως θα κάνουν κατέβασμα οι Κροάτες. Μου 'πε σιγά σιγά να διώξω τον κόσμο», αποκάλυψε αρχικά ο μάρτυρας και μέσα σε μισή ώρα ο χώρος μπροστά από το μαγαζί του έμοιαζε με εμπόλεμη ζώνη.

«Άρχισαν να βάζουν φωτιές. Γύρω στα 200 - 300 άτομα άρχισαν και τα έσπαγαν όλα. Στο κατέβασμα αρχίζει και αδειάζει το μαγαζί, πετάγανε καρέκλες ο ένας στον άλλο και συναντήθηκαν με 20 - 30 ΑΕΚτζήδες», συνέχισε στην περιγραφή του.

Όσον αφορά στον άτυχο 29χρονο οπαδό της ΑΕΚ που τραυματίστηκε θανάσιμα με πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα του, ο αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι τον βρήκαν και τον μετέφεραν αιμόφυρτο. Σύμφωνα με τον ίδιο αιμόφυρτος ήταν κι ένας Κροάτης, ο οποίος δεν ήταν σε καλή κατάσταση.

Ο 22χρονος που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Νέα Φιλαδέλφεια δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο - Eurokinissi

«Είχαν άγριες διαθέσεις (...). Χτυπάγανε παντού, ό,τι βρίσκανε. Μισή ώρα κράτησε το συμβάν. Είχαν πολύ άγριες διαθέσεις, είχαν ρόπαλα, ήταν οργανωμένοι», πρόσθεσε.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, μιλώντας στην ΕΡΤ περιέγραψε τις στιγμές πριν από την αιματηρή επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Ήμασταν σε καφετέρια εγώ με άλλους τρεις φίλους. Πίναμε καφέ και μας ενημέρωσε το παλικάρι που έχει την καφετέρια ότι έρχονται κάποιοι για να κάνουν φασαρία. "Σηκωθείτε και φύγετε. Θα κλείσουμε και εμείς γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος" μας είπε», ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

Απόλυτα οργανωμένη ήταν η επίθεση των Κροατών οπαδών στη Νέα Φιλαδέλφεια με τη συνδρομή και Ελλήνων χούλιγκαν

«Πηγαίνοντας προς το αυτοκίνητό μου, είδα από τη γωνία ότι ερχόντουσαν πολλά άτομα που κρατούσαν καδρόνια και άλλα αντικείμενα που γυάλιζαν. Κατάλαβα ότι δεν θα προλάβαινα να φτάσω στο όχημά μου, γύρισα να φύγω. Το άφησα. Έσπασαν το μπροστά και το πίσω παρμπρίζ».

