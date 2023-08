Νέα Φιλαδέλφεια: Δολοφονική συμπλοκή οπαδών – Ένας 29χρονος νεκρός

Δεν έχει τέλος η οπαδική βία. Το βράδυ της Δευτέρας χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ έφτασαν οργανωμένα έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα σε οπαδούς της ομάδας. Ένας νεαρός έπεσε νεκρός και άλλοι οχτώ τραυματίστηκαν.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), AEK run https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/GFU1DwWCj7

Νεκρός είναι ένας 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ από την Ελευσίνα, ο οποίος φέρει πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Επίσης τραυματίες είναι πέντε Κροάτες και τρεις Έλληνες, ενώ υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι έχει τραυματιστεί κι ένα κοριτσάκι 13 ετών, που έτυχε να βρίσκεται στο σημείο την ώρα της συμπλοκής.

Σύμφωνα με την αστυνομία η ομάδα των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ αποτελούνταν από άτομα που προέρχονται από έξι χώρες. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 96 συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πέρα από τα 96 άτομα στα οποία οι Αρχές έχουν φορέσει χειροπέδες στη ΓΑΔΑ κρατούνται 82 Κροάτες, δύο Έλληνες, ένας Αυστριακός, ένας Αλβανός, ένας Βόσνιος και ένας Γερμανός.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt