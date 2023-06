Σάλος στη Γαλλία: Κάνουν σεξ με φυτά μπροστά σε ανήλικα παιδιά

Σάλος έχει προκληθεί στη Γαλλία από μια πολιτιστική εκδήλωση «οικοσεξουαλικότητας», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λυόν, παρουσία ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, ο δήμος της Λυών χορήγησε δημόσιες επιδοτήσεις ύψους 1.500 ευρώ στην επίμαχη πολιτιστική οργάνωση «οικοσεξουαλικότητας», που υπο καλλιτεχνικό πρίσμα προάγει τις ερωτικές πράξεις με τα φυτά.

Αυτό που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων είναι το γεγονός ότι σκηνές με γυμνούς άνδρες, γυναίκες και sexotoys έλαβαν χώρα μπροστά σε παιδιά.

In Lyon, France the local council paid towards an event celebrating 'ecosexuality' where performers 'make love' to plants.



