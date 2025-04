Λονδίνο: Μεγάλη φωτιά σε ηλεκτρικό υποσταθμό

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στο κέντρο του Λονδίνου, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ηλεκτρικό υποσταθμό στην περιοχή Μέιντα Βέιλ στο Γουεστμίνστερ.

Πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από πολλά σημεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

BREAKING: A huge fire has engulfed an electrical substation in London. Read more: https://t.co/UtlQ4DdYMP pic.twitter.com/8xGqJtJikZ

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ώρα αιχμής, όταν ο κόσμος πήγαινε στη δουλειά του. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν τις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά.

Bless the brave London brigade firemen for putting out this rapidly raging fire at London Electric plant 🙏 pic.twitter.com/u6c05p3jJZ