Σκάφος τρέχει με 320 χλμ/ ώρα και εκτοξεύεται στον αέρα - Δείτε βίντεο

Απίστευτες εικόνες καταγράφηκαν στη Νεβάδα, σε αγώνα με ταχύπλοα σκάφη σε λίμνη. Συγκεκριμένα, ένα σκάφος που είχε αναπτύξει ταχύτητα 320 χλμ/ ώρα, εκτοξεύτηκε στον αέρα κάνοντας σβούρες. Ως εκ θαύματος δεν υπήρξε τραυματισμός.

Οι χειριστές του ταχύπλοου επιχειρούσαν να σπάσουν το ρεκόρ των 331 χλμ/ ώρα στον αγώνα Desert Storm Shootout.

Speedboat attempting to break 206 mph record flips dramatically on Lake Havasu, crashing into the water. Both racers from Freedom One Racing sustained minor injuries but are OK. High winds may have contributed to the incident. pic.twitter.com/wJvmKTuk76