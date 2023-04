ΗΠΑ: Έξι νεκροί από πυροβολισμούς στο Κεντάκι – Ανάμεσά τους αστυνομικός

Έξι νεκροί, ανάμεσα τους και ένας αστυνομικός, και πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός από το περιστατικό στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όπου ένοπλος άνοιξε πυρ.

Ο δράστης πυροβόλισε μέσα στην τράπεζα Old National του Λούιβιλ, της μεγαλύτερης πόλης της πολιτείας Κεντάκι.

Η αστυνομία του Λούισβιλ είπε ότι οι αστυνομικοί, που ανταποκρίθηκαν στην αναφορά, αντιμετώπισαν ενεργά πυρά.

Ο δήμαρχος της πόλης, Κρέγκ Γκρίντμπεργκ, κάλεσε επίσης τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από το γήπεδο μπέιζμπολ Σλάγκερ Φιλντ μέχρι νεωτέρας.

«Βρισκόμουν στο φανάρι και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν ένας άνδρας στην απέναντι μεριά του δρόμου, σε μια διασταύρωση ο οποίος είχε ξαπλώσει στο έδαφος στην είσοδο ενός ξενοδοχείου», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο δίκτυο WDRB.

There is no longer an active aggressor threat. The suspected shooter has been neutralized.