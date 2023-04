Σάλος με τον Δαλάι Λάμα - Ζήτησε από παιδί να του «ρουφήξει τη γλώσσα»

Ο Δαλάι Λάμα παρακολουθεί θιβετιανές προσευχές προς τιμήν του / Βίντεο αρχείου Reuters

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που δείχνει τον Δαλάι Λάμα να φιλάει στο στόμα ένα ανήλικο παιδί και να του ζητά να... ρουφήξει τη γλώσσα του. «Αηδιαστικό», «σκανδαλώδες» σχολίασαν πολλοί. Μετά τις αντιδράσεις, ο ηγέτης του Λαμαϊσμού ζήτησε συγγνώμη.

Το περιστατικό συνέβη στον ναό του Δαλάι Λάμα στη Νταραμσάλα στις 28 Φεβρουαρίου, όταν τον είχαν επισκεπτεί περίπου 120 μαθητές που είχαν ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης δεξιοτήτων.

Το ίδρυμα είχε ανεβάσει τον Μάρτιο φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από τα βίντεο αυτά που έγινε viral, φαίνεται ένα αγόρι να ρωτά τον 89χρονο Δαλάι Λάμα αν μπορεί να τον αγκαλιάσει. Ο αρχηγός του κάνει νόημα να τον φιλήσει στο μάγουλο, λέγοντας «πρώτα εδώ» και το αγόρι του φιλάει το μάγουλο και τον αγκαλιάζει. Στη συνέχεια, ενώ κρατάει το χέρι του αγοριού, ο Δαλάι Λάμα κάνει κίνηση να τον φιλήσει στα χείλη και του λέει «νομίζω κι εδώ», και φιλά το αγόρι στα χείλη.

So the Dalai Lama is kissing an Indian boy at a Buddhist event and even tries to touch his tongue.



He actually says "suck my tongue"



WTAF is happening...

🤔pic.twitter.com/Z1572uvsrn