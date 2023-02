ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε πανεπιστήμιο στο Μίσιγκαν

Τρόμος και πανικός επικράτησε στην πανεπιστημιούπολη του Michigan State University, όταν αργά το βράδυ της Δευτέρας (πρωινές ώρες σήμερα, ώρα Ελλάδας), άγνωστος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

Άγνωστος άρχισε να πυροβολεί στο κρατικό πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν - AP

Όπως ανακοινώθηκε, λίγο μετά τις 07:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) ο δράστης βρέθηκε νεκρός έξω από το κάμπους. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας αυτοπυροβολήθηκε.

Αμέσως μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί η πανεπιστημιακή αστυνομία μέσω Twitter κάλεσε τους φοιτητές και το προσωπίκο να βρουν καταφύγιο και να αποφύγουν τις μετακινήσεις μέσα στην πανεπιστημιούπολη.

Από τους πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι - AP

This is what a college campus looks like tonight in America.



Tomorrow marks five years since the shooting in Parkland.



Tonight, the nation is watching as another shooting unfolds at Michigan State University.



We don’t have to live like this. pic.twitter.com/w0mnDC8hN2