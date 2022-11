Κολοράντο: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε γκέι κλαμπ – Πέντε νεκροί

Από την ένοπλη επίθεση στο Κολοράντο των ΗΠΑ, σκοτώθηκαν 5 άτομα και τραυματίστηκαν 18, εκ των οποίων τα 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση / Βίντεο: Mega

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε κλαμπ στο Κολοράντο Σπρινγκς της πολιτείας Κολοράντο στις ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου.

Από την επίθεση, σκοτώθηκαν 5 άτομα και τραυματίστηκαν 18, εκ των οποίων τα 7 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο γκέι κλαμπ Club Q, σύμφωνα με όσα ανέφερε αξιωματικός της αστυνομίας, ενώ συνελήφθη ένας άνδρας.

«Εντοπίσαμε ένα άτομο που πιστεύουμε ότι είναι ο ύποπτος», είπε η υπαστυνόμος του τμήματος του Κολοράντο, Πάμελα Κάστρο.

🚨 BREAKING VIDEO: 5 killed, 18 injured in mass shooting in 'Club Q" in Colorado. Suspect is alive and located inside the club say police. #Colorado #Breaking



