Εξερράγη τεράστιο ενυδρείο σε ξενοδοχείο του Βερολίνου - Είχε 1500 ψάρια

Τεράστιο ενυδρείο, που βρίσκεται σε ξενοδοχείο του Βερολίνου, εξερράγη νωρίς σήμερα το πρωί και 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

«Πέραν της απίστευτης ζημιάς (...) δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα υαλοπινάκων», ανέφερε η αστυνομία του Βερολίνου στο Twitter.

«Το ενυδρείο υπέστη ζημιές, υπάρχει διαρροή νερού. Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη προς το παρόν», είχε γράψει νωρίτερα η πυροσβεστική υπηρεσία της γερμανικής πρωτεύουσας στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του συγκροτήματος DomAquaree, το ενυδρείο αυτό είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο, κυλινδρικό ενυδρείο στον κόσμο, με ύψος 16 μέτρα, ενώ περιείχε ένα εκατομμύριο λίτρα νερού και 1.500 εξωτικά ψάρια.

According to its website, the Dom Aquaree, located beside a Radisson hotel in a busy tourist area of the Mitte district, is home to the world's largest free-standing cylindrical aquarium at 14 meters in height with 1,500 fish. pic.twitter.com/x4ncizp8wy