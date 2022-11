Πώς η Ρωσία «βύθισε» την Ουκρανία στο σκοτάδι - Δείτε δορυφορικές εικόνες

Βίντεο του AP από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Δραματική είναι η κατάσταση στην Ουκρανία, όπου εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν βυθισμένοι στο σκοτάδι. Αποκαλυπτικές είναι οι νυκτερινές δορυφορικές εικόνες της NASA που δείχνουν πώς η Ρωσία «βύθισε» την Ουκρανία στο σκοτάδι.

H Ουκρανία προσπαθούσε σήμερα να αποκαταστήσει τις ζημιές που έχουν υποστεί οι ενεργειακές της υποδομές λόγω των μαζικών ρωσικών βομβαρδισμών και να επαναφέρει την ηλεκτροδότηση σε εκατομμύρια Ουκρανούς που παραμένουν χωρίς φως και θέρμανση την ώρα που ο χειμώνας ξεκινά.

Το ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης και εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν έκτακτες διακοπές στην ηλεκτροδότηση τις τελευταίες εβδομάδες.

This map of Ukraine in the dark is spreading on Russian Telegram pic.twitter.com/ec8x3oU29m

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι η νέα στρατηγική της Μόσχας να βυθίσει τη χώρα του στο σκοτάδι δε θα μειώσει την αποφασιστικότητά της.

«Είναι ένας πόλεμος ισχύος, αντοχής, στόχος είναι να φανεί ποιος είναι πιο δυνατός», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιδρομές αυτής της εβδομάδας δημιούργησαν στην Ουκρανία μια κατάσταση που όμοιά της δεν έχει υπάρξει τα τελευταία 80 ή 90 χρόνια: «Μια χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο όπου δεν υπήρχε καθόλου φως».

Στο χθεσινοβραδινό του διάγγελμα ο Ζελένσκι επεσήμανε στους συμπολίτες του: «Μαζί αντέξαμε εννέα μήνες πολέμου και η Ρωσία δεν έχει βρει τρόπο να μας λυγίσει και δεν θα βρει».

Περίπου 15 επαρχίες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση.

«Η κατάσταση με την ηλεκτροδότηση παραμένει δύσκολη σχεδόν σε όλες τις επαρχίες», παραδέχθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος, αλλά πρόσθεσε: «ωστόσο σταδιακά απομακρυνόμαστε από τις διακοπές και κάθε ώρα αποκαθιστούμε την ηλεκτροδότηση σε νέους καταναλωτές».

Όπως έδειξαν δορυφορικές εικόνες της NASA, τη νύκτα από το διάστημα η Ουκρανία φαίνεται σαν ένα μαύρο κομμάτι στη Γη.

NASA's night time images revealed how Russian attacks on Ukraine's infrastructure have thrust most of the country into darkness. pic.twitter.com/FYFbuc3bGL