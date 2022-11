Μετά τη Λόλα, η Βανέσα - Σοκ στη Γαλλία από τη δολοφονία 14χρονης μαθήτριας

Πριν από δύο εβδομάδες είχε συγκλονίσει ολόκληρη τη Γαλλία η δολοφονία της 12χρονης Λόλας - Βίντεο Mega

Σοκ έχει προκαλέσει στη γαλλική κοινή γνώμη η υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας ενός 14χρονου κοριτσιού στο νότιο τμήμα της χώρας, μόλις λίγες εβδομάδες μετά το στυγερό έγκλημα με θύμα μια 12χρονη στο Παρίσι.

Local man confesses to schoolgirl murder in south-west France: A 31-year-old man has been charged over the abduction and murder of a schoolgirl in France, just a month after the killing of a girl in Paris caused outrage. https://t.co/KWViXGhBt5 pic.twitter.com/B5UDcXA63W