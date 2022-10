Παρίσι: Άστεγη βίασε, βασάνισε και έκοψε τον λαιμό της 12χρονης Λόλα

Φρίκη στη Γαλλία με τον φρικτό θάνατο της 12χρονης Λόλα / Βίντεο αρχείου Σκάι

Σοκαρισμένοι είναι οι Παριζιάνοι από τη στυγερή δολοφονία της 12χρονης Λόλα. Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό και κακοποιημένο μέσα σε μια βαλίτσα. Μια άστεγη νεαρή γυναίκα κατηγορείται ότι βίασε και δολοφόνησε το άτυχο παιδί.

Μια γυναίκα φέρεται να είναι το άτομο που βίασε, βασάνισε φρικτά και σκότωσε τελικά τη 12χρονη στο Παρίσι. Προκείται για την 24χρονη Ντάμπια Μπ. από την Αλγερία, η οποία κατηγορείται ότι πήρε τη Λόλα στο διαμέρισμα της αδερφής της και την ανάγκασε να κάνει ντους, προτού τη σκοτώσει και την πετάξει μέσα στη βαλίτσα για να την εξαφανίσει.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετέφερε τη μαθήτρια στο υπόγειο του διαμερίσματος, όπου τη βασάνισε και τη βίασε, προτού τη στραγγαλίσει και της κόψει τον λαιμό.

Η 24χρονη, που φέρεται να έχει ακραία ψυχολογικά προβλήματα, κατηγορήθηκε σήμερα από δικαστές για τη φρικιαστική δολοφονία του κοριτσιού. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, κατά την ανάκριση, η 24χρονη έπεφτε διαρκώς σε αντιφάσεις, εναλλάσσοντας τη θέση της μεταξύ παραδοχής και άρνησης των γεγονότων.

