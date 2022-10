Παρίσι: «Έκοψα τον λαιμό της & ήπια το αίμα» - Σοκάρει η δολοφόνος της Λόλα

Φρίκη για τη δολοφονία της 12χρονης Λόλα στη Γαλλία / Βίντεο Mega

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της φρικτής δολοφονίας της 12χρονης Λόλα στο Παρίσι, όπως τις περιέγραψε η 24χρονη άστεγη που κατηγορείται για τον θάνατό της. «Τη μαχαίρωσα στον λαιμό και μετά ήπια το αίμα της που είχα βάλει σε μπουκάλι», δήλωσε ατάραχη στους ανακριτές η νεαρή γυναίκα.

Την απόλυτη φρίκη φαίνεται πως έζησε η 12χρονη Λόλα λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στα χέρια της γυναίκας που τη βίασε, τη βασάνισε, τη σκότωσε με μαρτυρικό τρόπο και μετά την πέταξε μέσα σε μια βαλίτσα.

Η περιγραφή της 24χρονης Νταμπία, της άστεγης από την Αλγερία που κατηγορείται για τη δολοφονία του κοριτσιού, σοκάρει.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, η συλληφθείσα ομολόγησε ότι παρέσυρε τη Λόλα στο ασανσέρ μέχρι το διαμέρισμα της αδερφής της, όπου διέμενε κάποιες φορές, και ότι προέβη σε παρά φύση βιασμό πριν τη σκοτώσει.

H 12χρονη Λόλα βιάσθηκε και βασανίστηκε με φρικτό τρόπο, λίγο πριν δολοφονηθεί / Φωτογραφία Twitter

Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι της ζήτησε να κάνει ντουζ και στη συνέχεια κακοποίησε το παιδί σεξουαλικά. Στην κατάθεση της τα λόγια της είναι ωμά, σαν να έχει αποσυνδεθεί από τη φρίκη που διέπραξε.

«Την έπιασα από τα μαλλιά. Έβαλα το κεφάλι της ανάμεσα στα πόδια μου. Είχα έναν οργασμό», είπε η 24χρονη στους ανακριτές.

Η φρίκη όμως δεν τελειώνει εκεί. Όπως εξήγησε, έβαλε ταινία στο πρόσωπο του παιδιού τη στιγμή που το κοριτσάκι πέθαινε από ασφυξία.

Missing Paris girl, 12, found dead in suitcase: Homeless Algerian woman, 24, with deep psychological issues charged with murder https://t.co/Q3ZCEDmb3B #Dahbia b lola #lola daviet #lola Paris #Paris #France #Dahbia B pic.twitter.com/ljK8fQk1RJ