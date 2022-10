Συνελήφθη η Ρωσίδα ρεπόρτερ που είχε σηκώσει αντιπολεμικό πλακάτ σε δελτίο

Ρωσικό δικαστήριο διέταξε χθες Πέμπτη τη σύλληψη της δημοσιογράφου Μαρίνα Οφσιάνικοβα, έξι και πλέον μήνες μετά την αντιπολεμική διαμαρτυρίας της σε δελτίο ειδήσεων της ρωσικής τηλεόρασης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax.

Η ρεπόρτερ Μαρίνα Οφσιάνικοβα αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 ετών βάσει του νόμου για διασπορά ψευδών πληροφοριών σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας

Η Οφσιάνικοβα έχει εγκαταλείψει τη Ρωσία, όπως αποκάλυψε στις αρχές της εβδομάδας ο δικηγόρος της, αρνούμενη να συμμορφωθεί με τον κατ’ οίκον περιορισμό που της είχε επιβληθεί. Το δικαστήριο διέταξε να τεθεί υπό κράτηση η Οφσιάνικοβα για διάστημα ενός μηνός και 29 ημερών, από τη στιγμή της έκδοσης της κατηγορουμένης στη Ρωσική Ομοσπονδία (εάν επιβεβαιωθεί ότι έχει εγκαταλείψει τη χώρα) ή από τη στιγμή της σύλληψής της (εφόσον παραμένει στη Ρωσία), σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλείται το Interfax.

Σημειώνεται επίσης ότι το δικαστήριο είχε απορρίψει προηγούμενο αίτημα των ανακριτών για έκδοση εντάλματος σύλληψης της δημοσιογράφου.

During a #Russian propaganda live broadcast, a girl with an anti-war banner ran into the studio pic.twitter.com/UMmgSjGlLJ