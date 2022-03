Ουκρανία: Απομακρύνονται άμαχοι λίγο πριν τη μεγάλη μάχη στο Κίεβο

Σφοδρές μάχες εκτυλίχθηκαν και χθες στο Χάρκοβο και στο Ζιτομίρ

Οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί συμφώνησαν σήμερα το πρωί να σεβαστούν την κατάπαυση του πυρός γύρω από μια σειρά ανθρωπιστικών διαδρόμων, ώστε να απομακρύνουν τους αμάχους.

Άμαχοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους που βομβαρδίζονται

Η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βερεστσούκ, δήλωσε πως η Μόσχα επιβεβαίωσε πως συμφωνεί να τηρήσει μια εκεχειρία από τις 9 π.μ. ως τις 9 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) γύρω από έξι ζώνες που πλήττονται από τις μάχες.

Air raid sirens on also in #Kharkiv, where this morning another residential building has been hit

pic.twitter.com/Ysa8NXYWa3#Ukraine #UkraineRussianWar