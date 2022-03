Ουκρανία: 41 νεκρά παιδιά μέχρι σήμερα - Ο τραγικός απολογισμός

Βίντεο για την προσφυγική κρίση από τον πόλεμο στην Ουκρανία - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (7/3)

Σχεδόν δύο εβδομάδες έχουν περάσει από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί 41 παιδιά και έχουν τραυματιστεί άλλα 76, σύμφωνα με όσα δήλωσε η αρμόδια επίτροπος της ουκρανικής βουλής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λιουντμίλα Ντενίσοβα, σε ανάρτηση της στο Telegram, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

Η Ντενίσοβα δήλωσε ότι από το Χάρκοβο απομακρύνθηκαν άλλα 300 άτομα. «Μεταξύ τους είναι μια μητέρα με τα τρία της παιδιά, που σώθηκαν από τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού. Ωστόσο από το ωστικό κύμα τραυματίσθηκε το ένα παιδί. Επίσης μια γυναίκα δήλωσε ότι την ώρα που μιλούσε με έναν αστυνομικό, μπροστά στα μάτια τους σκοτώθηκε ένα παιδάκι», δήλωσε η Ντενίσοβα.

Στην πόλη Ντεργκάτσι της περιοχής του Χαρκόβου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών από το ρωσικό πυροβολικό, επλήγησαν το λύκειο Ν3 και τετράγωνα με κατοικίες της πόλης. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα τετράχρονο παιδάκι.

Ukrainian's child is crying alone on the Ukraine - Poland border. Stop the war! pic.twitter.com/0ztHEdvmbq

Μέχρι στιγμής δεν μπορεί να προσδιορισθεί ο αριθμός των νεκρών και τραυματιών στην Μαριούπολη και στην Βοπλνοβάχα, καθώς οι πόλεις αυτές έχουν πολιορκηθεί από τα ρωσικά στρατεύματα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ukrinform.

Παιδιά σε καταφύγιο στην Μαριούπολη - AP

Η Ντενίσοβα, σύμφωνα με το ουκρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο, ανάφερε ότι βομβαρδιστήκαν περιοχές αμάχων στο Νικολάγεφ, το νότιο τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα να υποστούν ζημιές 60 σπίτια, ενώ από τις επιθέσεις στο Χάρκοβο τις μέρες αυτές επλήγησαν από τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού περίπου 30 σχολεία, 27 παιδικοί σταθμοί και 5 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

BREAKING:



New video of Russia shelling a hospital in Ukraine



Exhibit 337 for The Hague of Putin “not targeting civilians”.



More evidence of Donald Trump’s good friend, Vladimir Putin, being a war criminal. pic.twitter.com/mulzZr5AdG