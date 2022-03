Ουκρανία: Ρωσική φάλαγγα λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο

Πληθαίνουν οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες πως είναι ζήτημα ωρών η ρωσική επίθεση στο Κίεβο, όπου νωρίς το πρωί ακούστηκαν και πάλι οι σειρήνες του πολέμου και οι ήχοι από τις βόμβες στα περίχωρα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μόσχα έχει συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα και ετοιμάζεται για τη «μητέρα των μαχών».

Σύμφωνα με το BBC, λίγο μετά τις 06:00 το πρωί ξεκίνησαν και πάλι οι εκρήξεις γύρω από το Κίεβο. Από χθες άλλωστε δημοσιεύονταν πληροφορίες για προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων προς την ουκρανική πρωτεύουσα, όπου ο στρατός οχυρώνεται για να αμυνθεί.

Ουκρανοί στρατιώτες ετοιμάζονται να αποτρέψουν τη ρωσική εισβολή στο Κίεβο

Το Πεντάγωνο ανέφερε ότι νέα ρωσική φάλαγγα, εκτός εκείνης των 64 χλμ. που κινούταν προς το Κίεβο, προωθείται προς την ουκρανική πρωτεύουσα από βορειοανατολικά. Όσον αφορά στην πρώτη φάλαγγα, που κατέβηκε από τα βόρεια, παραμένει ακινητοποιημένη εδώ και πολλές μέρες 60 χλμ. περίπου έξω από την πόλη.

Η Ρωσία φαίνεται ότι επιδιώκει να περικυκλώσει το Κίεβο, ώστε να αναγκάσει την ουκρανική κυβέρνηση να συνθηκολογήσει.

Νέες φωτογραφίες από τη ρωσική φάλαγγα

Ουκρανία: Νέα κατάπαυση του πυρός στις 09:00

Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ νέα κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε χθες η Ρωσία.

Μία ακόμα κατάπαυση πυρός θα ισχύσει από τις 09:00 για να φύγουν οι άμαχοι από τις εμπόλεμες περιοχές

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ σήμερα το πρωί, ώστε να απομακρυνθούν άμαχοι από τις περιοχές των συγκρούσεων στην Ουκρανία.

Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ από τις 9.00 (ώρα Ελλάδας).

Ουκρανία πόλεμος: Οι ΗΠΑ απέρριψαν την πρόταση της Πολωνίας για παραχώρηση των αεροσκαφών MiG-29

Παράλληλα, οι ΗΠΑ απέρριψαν εν τέλει την πρόταση της Πολωνίας να τους παραχωρήσει τα μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 για παράδοση στην Ουκρανία.

Μάλιστα, το Πεντάγωνο, δια του εκπροσώπου Τύπου, Τζον Κέρμπι, χαρακτήρισε την εν λόγω πρόταση «μη βιώσιμη».

Ένας ακόμα ρωσικός πύραυλος έπληξε σχολείο σε πόλη της Ουκρανίας

Το Πεντάγωνο βρίσκεται σε επαφή με την πολωνική κυβέρνηση για το θέμα, αλλά η πρόταση της Πολωνίας δείχνει την «πολυπλοκότητα» της μεταφοράς των μαχητικών στην Ουκρανία, ανέφερε ο Κέρμπι στη δήλωση.

«Δε θεωρούμε ότι η πρόταση της Πολωνίας είναι βιώσιμη», ανέφερε ο Τζον Κέρμπι στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, κρίνοντας πως η προοπτική τα μαχητικά αυτά να απογειωθούν από βάση των ΗΠΑ και του NATO στη Γερμανία και να πετάξουν «μέσω εναερίου χώρου που διεκδικείται από τη Ρωσία στην Ουκρανία» θα ήγειρε «σοβαρές ανησυχίες για όλη τη συμμαχία του NATO».

Ουκρανία: Η πρόταση της Πολωνίας για την παραχώρηση των MiG-29

Η πολωνική κυβέρνηση είχε προτείναι τη μεταφορά όλων των μαχητικών αεροσκαφών MiG-29, που διαθέτει, στην αεροπορική βάση Ραμστάιν της Γερμανίας για να τα θέσει στη διάθεση των ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, η Βαρσοβία προέτρεψε τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, οι οποίες διαθέτουν τέτοια αεροπλάνα ρωσικής κατασκευής, να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Τη Δευτέρα, μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ πίεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να διευκολύνει τη μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών από την Πολωνία και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης στην Ουκρανία, μετά την έκκληση που απηύθυνε την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για να σωθούν από τις βόμβες

«Οι αρχές της Δημοκρατίας της Πολωνίας (…) είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε, αμέσως και χωρίς χρέωση, όλα τα MiG-29 στην αεροπορική βάση Ραμστάιν και να τα θέσουμε στη διάθεση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε το υπουργείο.

«Η Πολωνία ζητά από τις ΗΠΑ χρησιμοποιημένα αεροσκάφη με αντίστοιχες επιχειρησιακές δυνατότητες. Η Πολωνία είναι έτοιμη να τηρήσει τους όρους αγοράς των αεροσκαφών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Διευθυντής CIA: «Ο Πούτιν είναι θυμωμένος και απογοητευμένος, αδιαφορεί για απώλειες αμάχων»

Στο μεταξύ, οι επικεφαλής των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών υποστήριξαν ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ενδέχεται να κλιμακώσει την επίθεση στην Ουκρανία, παρά τις στρατιωτικές αποτυχίες του και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω των διεθνών κυρώσεων, προειδοποιώντας ότι «οι επόμενες εβδομάδες θα είναι άσχημες».

Ο Πούτιν δε φαίνεται να διατεθειμένος να υποχωρήσει, πριν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του

«Οι αναλυτές μας εκτιμούν ότι ο Πούτιν είναι απίθανο να αποθαρρυνθεί από τέτοια εμπόδια και, αντίθετα, μπορεί να κλιμακώσει» τον πόλεμο, είπε η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Αβρίλ Χέινς, καταθέτοντας στην Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην ετήσια ακρόαση με αντικείμενο τις παγκόσμιες απειλές. Με την ένταση να έχει φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο μιας «ακούσιας κλιμάκωσης», σημείωσε η Χέινς.

Ο διευθυντής της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, συμφώνησε με την εκτίμηση της Χέινς ότι η Ρωσία είναι απίθανο να υπαναχωρήσει.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν είναι θυμωμένος και απογοητευμένος αυτήν τη στιγμή. Είναι πιθανόν να προσπαθήσει να συντρίψει τον ουκρανικό στρατό, χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι απώλειες αμάχων», υποστήριξε.

Ολόκληρες πόλεις έχουν ισοπεδωθεί

Ο ίδιος ο Μπερνς και οι αναλυτές της CIA δε βλέπουν πάντως πώς θα μπορέσει ο Πούτιν να επιτύχει τον στόχο του, δηλαδή να καταλάβει το Κίεβο και να αντικαταστήσει την κυβέρνηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ένα φιλορωσικό καθεστώς-μαριονέτα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος έκανε λόγο για πληροφορίες περί «οδομαχιών» εντός του Κιέβου, που όμως είναι «μεμονωμένα περιστατικά».

Για ανθρωπιστική κρίση κάνουν λόγο οι ουκρανικές αρχές

«Θεωρούμε ότι πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για αναγνωριστικές επιχειρήσεις, στόχος των οποίων είναι να προκαλέσουν φόβο και σύγχυση και να προσπαθήσουν να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνέχεια», είπε.

Ουκρανία: Ισοπεδώθηκε το Χάρκοβο, συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Το σφυροκόπημα της Ουκρανίας συνεχίζεται. Χθες πολλές πόλεις της Ουκρανίας δέχονταν νέα πλήγματα και η επιχείρηση της εκκένωσης δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί σε τέτοιες συνθήκες, με βομβαρδισμούς και επιθέσεις.

Η Μαριούπολη, παραμένει περικυκλωμένη, αποκλεισμένη από την υπόλοιπη χώρα, ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί.

What the #Ukrainian city of #Sumy looks like after the #Russian bombing.



About 5 thousand people were evacuated from there. As a result of the bombing by Russian aviation, civilians were killed, including elderly and children.

Αμερικανικές πληροφορίες αναφέρουν πως οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν ακόμη καταφέρει να μπουν στη Mykolaiv, πόλη που θεωρείται σημείο-κλειδί για τη ρωσική τακτική της εισβολής. Και σε αυτήν την πόλη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, σημειώνεται κλιμάκωση των βομβαρδισμών.

Επίσης, εξακολουθούν οι προσπάθειες για προέλαση των δυνάμεων της Ρωσίας προς τις πόλεις Χάρκοβο και Τσερνίχιβ, που όμως αντιμετωπίζουν σθεναρή ουκρανική αντίσταση.

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός βομβαρδισμού κτιρίου κοντά στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στις 19:05 στο χωριό Ντίνετς (…) οβίδα έπληξε οίκημα με συνέπεια δύο άνθρωποι να βρουν τον θάνατο, μεταξύ αυτών ένα 7χρονο παιδί. Ένα άτομο ανασύρθηκε ζωντανό από τα χαλάσματα.

Χιλιάδες οικογένειες έχουν χωριστεί εξαιτίας του πολέμου

Επίσης ούτε χθες οι ουκρανικές αρχές κατάφεραν να απομακρύνουν αμάχους από τη Μαριούπολη, σύμφωνα με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ιρίνα Βέρεστσουκ, η οποία μίλησε για ανθρωπιστική καταστροφή στην πολιορκούμενη πόλη. Σε δηλώσεις της που μεταδόθηκαν τηλεοπτικά, χαρακτήρισε απαράδεκτη την προσφορά της Μόσχας να ανοίξει «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» που οδηγούν στη Ρωσία ή στη Λευκορωσία.

This is what the evacuation of #Irpen looks like from a drone.

Στο Χάρκοβο, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, έχουν πεθάνει τουλάχιστον 27 άμαχοι πολίτες. Στην Τσερνίχιβ, έκρηξη νάρκης σκότωσε τρεις ενήλικους και τραυμάτισε τρία παιδιά.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας θεωρεί πως, συνολικά, τουλάχιστον 400 πολίτες έχουν σκοτωθεί και 800 έχουν τραυματιστεί από τις ρωσικές επιθέσεις. Από τους νεκρούς, οι 50 περίπου θεωρείται πως είναι παιδιά.

Οι άμαχοι αναζητούν διαδρόμους διαφυγής από τις πόλεις που βομβαρδίζονται

Το βράδυ της Τρίτης, όπως μετέδωσαν ουκρανικά ΜΜΕ, στην πόλη Μαλίν, στην περιοχή Ζιτομίρ, αεροπορική επιδρομή κατέστρεψε επτά ιδιωτικά κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης.

Από τους βομβαρδισμούς σκοτώθηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά που ήταν περίπου ενός έτους, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Καταστράφηκαν επίσης ένα εργοστάσιο και μία δομή φιλοξενίας βετεράνων πολέμου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

«Απλοί κάτοικοι της πόλης διέμεναν σε αυτήν τη δομή εδώ και 20 χρόνια. Ήταν κυρίως συνταξιούχοι, βετεράνοι του σοβιετικού στρατού», δήλωσε ο Σέρχι Σουχόμλιν, ο οποίος σημείωσε πως δεν γνωρίζει αν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες από τον βομβαρδισμό.

Όσον αφορά στο εργοστάσιο που χτυπήθηκε, ανέφερε πως προμήθευε το 70% ορυκτοβάμβακα στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σε αυτήν την αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τον ίδιο.

