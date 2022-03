Ουκρανία: Υπό πολιορκία Κίεβο και Μαριούπολη – Σφυροκοπείται το Χάρκοβο

Κύματα προσφύγων καταφτάνουν στην Πολωνία, προσπαθώντας να γλιτώσουν από τον πόλεμο - Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star

Ακατάπαυστοι ήταν οι βομβαρδισμοί όλη τη νύχτα στο Χάρκοβο, που πλήττεται ανελέητα από τις ρωσικές δυνάμεις εισβολής, την ώρα που ισχυρές ρωσικές δυνάμεις έχουν φτάσει έξω από το Κίεβο.

Oι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ρωσικός πύραυλος έπληξε στις 8:10 τοπική ώρα κτίριο της αστυνομίας και ένα πανεπιστήμιο στο Χάρκοβο.

На этих кадрах Вы видите как горит здание социогичесокого Факультета Национального Университета имени Каразина. pic.twitter.com/GNWhB83ibM — Спутник News АТО (@SputnikATO) March 2, 2022

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για επίθεση στο πανεπιστήμιο Καραζίν και αναφέρουν πως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις τραυματίες.

Оперативна інформація #Харків



2 березня близько 08:10 у м. Харків внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ у Харківській області, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна попередньо постраждало 3 особи. pic.twitter.com/GjAIpYooft — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 2, 2022

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, αερομεταφερόμενες μονάδες της Ρωσίας εισέβαλαν τις πρώτες πρωινές σήμερα στο Χάρκοβο και σε εξέλιξη βρίσκονται σφοδρές μάχες.

Οι βομβαρδισμοί μαίνονται στο Χάρκοβο

«Αερομεταφερόμενα ρωσικά στρατεύματα έκαναν απόβαση στο Χάρκοβο κι επιτέθηκαν σε νοσοκομείο» της πόλης, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός μέσω Telegram. «Βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη μεταξύ των εισβολέων και των Ουκρανών», πρόσθεσε.

❗️Оперативна Інформація щодо російського вторгнення#Житомир: наслідки російського авіанальоту



Пошкоджені житлові будинки, приватний сектор. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу.



Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.#stoprussia pic.twitter.com/N4JWS4qOoT — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) March 1, 2022

Τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για βομβαρδισμούς σε διάφορες γειτονιές του Κιέβου. Όπως μεταδίδει ο Guardian, επιθέσεις πραγματοποιούνται και στην πόλη Βισνέβ, 30 λεπτά μακριά από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Το Κίεβο φλέγεται

Σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις αυτή την ώρα βομβαρδίζουν τις συνοικίες του Κιέβου, Ρουσανίβκα, Κουρενίβκα, Μποϊάρκα και την περιοχή Ζουλιάνι, κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης.

Χθες, η Μόσχα κάλεσε τους κατοίκους του Κιέβου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ουκρανία: Βομβαρδίστηκε μαιευτήριο κοντά στο Κίεβο

Σύμφωνα με το CNN, οι Ρώσοι χτύπησαν ακόμα και ιδιωτικό μαιευτήριο κοντά στο Κίεβο.

Κατεστραμμένο γυμναστήριο από τους βομβαρδισμούς

Ο διευθυντής της κλινικής «Adonis», Βιτάλι Γίριν, μετέφερε την πληροφορία μέσω facebook, αναρτώντας και φωτογραφίες από τις καταστροφές.

VIDEO: Sound of wailing.



Air raid sirens ring out in Kyiv overnight as the Russian bombardment of the Ukrainian capital resumes pic.twitter.com/nNpkyNWHjT — AFP News Agency (@AFP) March 2, 2022

«Ένας πύραυλος χτύπησε τη μαιευτική κλινική. Έγιναν πολλές ζημιές, αλλά το κτίριο στέκεται. Όλοι έχουν απομακρυνθεί», έγραψε ο Γιρίν στη σελίδα του, κάνοντας ταυτόχρονα έκκληση να μην πάει κανείς στην κλινική. «Το πιο σημαντικό είναι να μην έρθετε τώρα για να πάρετε κανέναν από εδώ. Όλοι είναι σε ασφαλές μέρος».

Κίεβο: Επίθεση σε αποθήκη καυσίμων

Το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN ανέφερε δυνατή έκρηξη στην πόλη Μπίλα Τσέρκβα, στην περιφέρεια του Κιέβου, όπου χτυπήθηκε μια αποθήκη καυσίμων.

Ουκρανία: «Χειρουργικά» χτυπήματα στο Χάρκοβο

Με σφοδρότητα συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο, ενώ αεροπορική επίθεση πραγματοποιήθηκε και στους στρατώνες της αεροπορικής σχολής στην Κλοτσκόβσκαγια, οι οποίοι καίγονται ολοσχερώς, χωρίς να υπάρχουν ως τώρα πληροφορίες για νεκρούς ή τραυματίες, σύμφωνα με το Kyiv Independent.

Після удару крилатою ракетою Калібр по базі 95-ї Бригади в Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати. pic.twitter.com/IdXkHVKUp5 — ... sanych (@DreamySancho) March 1, 2022

«Tουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν από τους βομβαρδισμούς τις προηγούμενες 24 ώρες», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Όλεγκ Σινεγκούμποφ.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, συνολικά 16 κατευθυνόμενοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προχθές Δευτέρα από τις 19:07 ως τις 19:51 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) εναντίον συνοικιών στο Χάρκοβο από ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό, το οποίο βρισκόταν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας.

JUST IN: Kharkiv, a rocket attack was launched on the building of the regional police department.#Kharkiv #Ukraine pic.twitter.com/nX18tnstrX — WhiteMarch (@WhiteMarchINT) March 2, 2022

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς

Πάντα κατά το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, καταστράφηκαν πολυκατοικίες, σχολεία, νηπιαγωγεία και άλλες υποδομές και δεκάδες κάτοικοι του Χαρκόβου, ανάμεσά τους παιδιά, σκοτώθηκαν.

The aftermath of the #Zhytomyr shelling:

search and rescue operation with

at least 2 dead, 3 injured, local news reports.

A number of people are trapped and emergencies services are working non-stop to locate them

10 houses were damaged, 3 of which caught on fire. #Ukraine pic.twitter.com/rmjA4W7O0p — Daniele Palumbo (@Danict89) March 1, 2022

«Δυστυχώς, με την τρέχουσα κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολο η αεροπορία να καλύπτει τον εναέριο χώρο σε αυτή την περιοχή, διότι μέρος του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας καταστράφηκε από ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Κρουζ», πρόσθεσε το υπουργείο.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα κανένα από τα συμβάντα αυτά.

Ουκρανία: Έπεσε η Χερσώνα

Ο ρωσικός στρατός από χθες κατέλαβε τη Χερσώνα στα νότια της Ουκρανίας.

Gece boyunca yoğun bombardıman altında kalan Ukrayna'nın Kharkiv şehri güne böyle uyandı pic.twitter.com/GXAXecurjc — Politic Türk (@politicturk) March 2, 2022

Βίντεο δείχνουν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα, στην πλατεία Svobody στο κέντρο της ουκρανικής πόλης, όπου βρίσκεται το κτίριο της περιφερειακής διοίκησης.

Το Κίεβο πολιορκείται από τις ρωσικές δυνάμεις

Τα ρωσικά στρατιωτικά οχήματα εμφανίστηκαν στους δρόμους της πόλης, μετά από πολυήμερους βομβαρδισμούς και σκληρές μάχες.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι ρωσικές δυνάμεις από την Κριμαία έχουν προχωρήσει και έχουν δημιουργήσει ένα πέρασμα κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου.

Ο δήμαρχος της Χερσώνας, Igor Kolykhaiev, έκανε μία δραματική ανάρτηση στο Facebook, προειδοποιώντας ότι η πόλη δεχόταν επίθεση.

Η Ουκρανία καταγγέλλει ότι η Ρωσία βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές

«Κτίρια κατοικιών και αστικές εγκαταστάσεις καίγονται», έγραψε.

«Δεν είμαστε στρατιωτικοί! Αλλά θα κρατήσω την πόλη και τη λειτουργία της όσο μπορώ. Αν με ακούν οι Ρώσοι στρατιώτες και η ηγεσία τους. Ζητώ να φύγετε από την πόλη μας, σταματήστε να βομβαρδίζετε τους αμάχους. Έχετε ήδη πάρει όλα όσα θέλατε. Συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων ζωών», συνέχισε.

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί στο Ζίτομιρ, ανάμεσά τους κι ένα παιδί

Παράλληλα, σφοδρές επιθέσεις πραγματοποιούνται και στην πόλη Ζίτομιρ στα βορειοδυτικά της Ουκρανίας.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Τρίτη, όταν χτυπήθηκαν σπίτια από ρωσικό πύραυλο Κρουζ, που, σύμφωνα με τον σύμβουλο του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών, Αντόν Γκερασένκο, είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση.

Όπως ανέφερε στο Telegram, πήραν φωτιά σπίτια κοντά στη βάση της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού στη Ζιτόμιρ, 120 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, και μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί οι θάνατοι τεσσάρων ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού.

Την ίδια ώρα, οι Ρώσοι έχουν εξαπολύσει λυσσαλέα επίθεση και στην πόλη Ζίτομιρ, στη βορειοδυτική Ουκρανία.

Ο Γκερασένκο ενημέρωσε ότι στο σημείο έσπευσαν δημοσιογράφοι των διεθνών δικτύων «για να καλύψουν τη ρωσική θηριωδία», αποκαλώντας τους Ρώσους «καθάρματα».

Από τη μεριά του, ο δήμαρχος του Ζίτομιρ είπε ότι βομβαρδίστηκε συγκρότημα κατοικιών, κοντά στο νοσοκομείο «Παβλουσένκο» της πόλης.

Ουκρανία: Πάνω από 100 άμαχοι έχουν τραυματιστεί στη Μαριούπολη

Στη Μαριούπολη, ο δήμαρχος της πόλης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, ανέφερε ότι πάνω από 100 άμαχοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Χιλιάδες Ουκρανοί μένουν στα καταφύγια για να γλιτώσουν από τους βομβαρδισμούς

«Ο αριθμός των τραυματισμένων αμάχων μεγαλώνει καθημερινά», δήλωσε ο Μποϊτσένκο στο ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

«Στα νοσοκομεία μας νοσηλεύονται 128 άνθρωποι. Οι γιατροί μας δεν πάνε πλέον καν σπίτι τους», πρόσθεσε.

Οι πληροφορίες που έδωσε δεν είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η Μαριούπολη βρίσκεται κοντά στις περιοχές που ελέγχουν οι αυτονομιστές και είναι το τελευταίο λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην Αζοφική Θάλασσα που παραμένει υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Ουκρανία: Σκότωσαν αναισθησιολόγο μέσα στο αυτοκίνητό της

Παράλληλα, ο Ουκρανός υπουργός Υγείας, Βίκτορ Λιάσκο ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν παιδίατρο αναισθησιολόγο ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της, καθώς μετέφερε τον τραυματισμένο ανιψιό της σε νοσοκομείο από το χωριό Κουχάρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Η Μόσχα συνεχίζει ακατάπαυστα το σφυροκόπημα ουκρανικών πόλεων

Ουκρανοί: Οι τρεις όροι Ζελένσκι για να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος Ζελένσκι, έθεσε τους δικούς του όρους προκειμένου να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων.

Μιλώντας τόσο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, όσο και στη συνέντευξή του στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε:

Η Ρωσία έχει πλήξει σημαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας

«Είναι απαραίτητο τουλάχιστον να σταματήσουν να βομβαρδίζουν ανθρώπους. Απλώς να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς, και μετά να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Ζητά επίσης την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων από τα κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποτραπεί η ανάμειξη ρωσικών αεροπορικών δυνάμεων και τέλος την ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ.

Η πλατεία Ελευθερίας στο Χάρκοβο βομβαρδίστηκε χθες από τη Ρωσία

«Εάν οι εταίροι μας δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, επειδή η Ρωσία δεν θέλει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να επεξεργαστούν κοινές εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα μας. Αυτό σημαίνει να έχουμε την εδαφική μας ακεραιότητα, τα σύνορά μας να προστατεύονται, να έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με όλους τους γείτονές μας, να είμαστε απόλυτα ασφαλείς και οι εγγυητές που μας παρέχουν ασφάλεια να το εγγυώνται νομικά», κατέληξε ο Ζελένσκι.



