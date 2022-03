Ζελένσκι: «Η ζωή πάντα θα νικά τον θάνατο. Αποδείξτε ότι είστε μαζί μας»

Σε δραματικούς τόνους μίλησε σήμερα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ζωντανή σύνδεση από Κίεβο, το οποίο αντέχει ακόμα της ρωσικής εισβολής.

"Nobody is going to break us, we are strong, we are Ukrainians."



President Volodymyr Zelenskyy says 'nobody is going to intervene with our freedom and country' as he addresses the European Parliament.https://t.co/X3flQUBL0r



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Q7VN74yY1b