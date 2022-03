Η στιγμή που ρουκέτα ανατινάζει κυβερνητικό κτίριο στο Χάρκοβο

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία - Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star (28/2)

Οι βόμβες δεν έχουν σταματήσει λεπτό στο Χάρκοβο. Η Ρωσία σφυροκοπά τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας ακόμα και στο κέντρο της.

Βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter ο ανταποκριτής του Economist, Όλιβερ Κάρολ, δείχνει τη στιγμή που ρωσικά βομβαρδιστικά ανατινάζουν κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Χαρκόβου.

And this is what it looks like after the strike pic.twitter.com/ewmBicTzml — max seddon (@maxseddon) March 1, 2022

Πρόκειται για το κτίριο του δημοτικού συμβουλίου της πόλης που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας.

Εκτιμάται ότι δέχθηκε πλήγμα από πύραυλο, με αποτέλεσμα να υποστεί τεράστιες ζημιές. Το χτύπημα ήταν μια απόπειρα δολοφονίας του κυβερνήτη του Χαρκόβου και της ομάδας του που ηγούνται της αντίστασης στην πόλη, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά.

Ο βομβαρδισμός καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα καταγραφής εικόνας στην πλατεία Ελευθερίας.

Στο βίντεο φαίνεται το κτίριο να δέχεται ισχυρότατο πλήγμα και να τυλίγεται από ένα σύννεφο καπνού.

Πάντως, παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, το κτίριο του δημοτικού συμβουλίου άντεξε και στέκει ακόμα όρθιο, αν και έχουν σπάσει όλα τα τζάμια.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

pic.twitter.com/LhpGuzk6zw — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε πλήρη απομόνωση της Ρωσίας,

«Βάρβαρα ρωσικά χτυπήματα με πυραύλους στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στο Χάρκοβο. Ο Πούτιν είναι ανήμπορος να “σπάσει” την Ουκρανία. Διαπράττει κι άλλα εγκλήματα πολέμου από οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. Αυξήστε την πίεση, απομονώστε πλήρως τη Ρωσία», έγραψε ο Ντμίτρο Κουλέμπα στο twitter.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς ρεύματος στην πόλη, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN δύο πολυκατοικίες επλήγησαν από ρωσικές βόμβες, όμως η πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητες πηγές.





