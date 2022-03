Ουκρανία: Τεράστιο ρωσικό κομβόι περικυκλώνει το Κίεβο

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία - Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Star (28/2)

Οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού στην πόλη Χάρκοβο και την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στο Χάρκοβο, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς ρεύματος, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και την ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN ανέφερε ότι δύο πολυκατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από βομβαρδισμούς, όμως η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Russian artillery bombarded residential areas in Ukraine's second largest city Kharkiv, killing civilians, as Moscow's invading forces met stiff resistance on the fifth day of conflict https://t.co/3zu72rP1YE pic.twitter.com/v4ew92NAjm — Reuters (@Reuters) March 1, 2022

Στην περιφέρεια Σάμι κοντά στο Χάρκοβο, και συγκεκριμένα στην πόλη Okhtyrka, Ουκρανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 70 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροπορική επιδρομή στη στρατιωτική τους βάση την Κυριακή.

Χθες κατά τη διάρκεια των σφοδρών ρωσικών βομβαρδισμών σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άμαχοι στο Χάρκοβο και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, ενώ 87 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ουκρανία: Περικυκλωμένη και η Χερσώνα

Η κυβέρνηση έκανε λόγο επίσης περί ρωσικής επίθεσης και στη Χερσώνα, που βρίσκεται βόρεια της Κριμαίας.

Η Ουκρανή δημοσιογράφος Αλιόνα δήλωσε στο Ukraine 24 TV το πρωί της Τρίτης: «Η πόλη είναι στην πραγματικότητα περικυκλωμένη, υπάρχουν πολλοί Ρώσοι στρατιώτες και στρατιωτικός εξοπλισμός σε όλες τις πλευρές, έχουν στήσει σημεία ελέγχου στις εξόδους».

Πρόσθεσε ότι είναι δύσκολο να μεταφερθούν τρόφιμα στα καταστήματα της πόλης, η οποία βρίσκεται κοντά στην Οδησσό στη Μαύρη Θάλασσα, επειδή οι αποθήκες βρίσκονται έξω από την πόλη. Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα με το ρεύμα και το νερό.

There are traffic gridlocks at Ukraine’s border crossings with Romania, Poland and Moldova as Ukrainian refugees continue to flee their country. About 500,000 people have left Ukraine in recent days, according to the United Nations refugee agency. https://t.co/6UfdpwxsQs pic.twitter.com/2ioGMdVOsJ — The New York Times (@nytimes) February 28, 2022

Ουκρανία: Η Ρωσία έριξε θερμοβαρική βόμβα

Την ίδια ώρα η Ουκρανή πρέσβης στις ΗΠΑ, Οξάνα Μαρκάροβα, δήλωσε πως χθες η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στην Ουκρανία.

«Χρησιμοποίησαν τη θερμοβαρική βόμβα, η οποία απαγορεύεται βάσει της Συνθήκης της Γενεύης. Η καταστροφή που επιχειρεί η Ρωσία να προκαλέσει στην Ουκρανία είναι μεγάλη», δήλωσε η Μαρκάροβα.

Ουκρανία: Τεράστια ρωσική οχηματοπομπή πλησιάζει το Κίεβο

Παράλληλα, εικόνες από δορυφόρους που τραβήχτηκαν χθες κατέγραψαν μια πελώρια ρωσική στρατιωτική οχηματοπομπή βόρεια του Κιέβου. Ήδη σύμφωνα με το BBC, η Ρωσία έχει αναπτύξει στην Ουκρανία το 75% των ενόπλων δυνάμεών της.

Η οχηματοπομπή εκτείνεται σε μήκος 64 χιλιομέτρων και είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι ανέφεραν οι αρχικές πληροφορίες -όταν γινόταν λόγος για 27 χλμ.-, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

ONE BY ONE: Ukrainian forces take out another Russian missile system, this time in a village north of Kyiv. https://t.co/NVRljH3Cp7 pic.twitter.com/acptxygtPi — Fox News (@FoxNews) February 28, 2022

Περιλαμβάνει εκατοντάδες τεθωρακισμένα οχήματα, άρματα μάχης, αυτοκινούμενα πυροβόλα, οχήματα επιμελητειακής υποστήριξης και έχει κατεύθυνση προς το Κίεβο.

«Εκτείνεται από τα περίχωρα του αεροδρομίου Αντόνοφ (περίπου 25 χλμ. από το κέντρο του Κιέβου) στον νότο, ως τα περίχωρα του Πριμπίρσκ στον βορρά», ανέφερε η Maxar.

⚡️ A powerful explosion near Kyiv tonight reportedly in the area of Brovary and Solomenka. pic.twitter.com/BiiONR2OTs — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 28, 2022

Το αεροδρόμιο μετατράπηκε, από την έναρξη της εισβολής, σε θέατρο σφοδρών μαχών, καθώς ο στρατός του Βλαντίμιρ Πούτιν προσπαθεί να καταλάβει αυτή τη στρατιωτική υποδομή καίριας σημασίας ενόψει της επιχείρησης για την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στην οχηματοπομπή, όπως καταγράφηκε από τους δορυφόρους, ορισμένα οχήματα είναι ενίοτε πολύ απομακρυσμένα το ένα από το άλλο, ενώ σε άλλα τμήματά της τα οχήματα είναι τοποθετημένα ανά δυάδες ή τριάδες το ένα πλάι στο άλλο.

Η ρωσική οχηματοπομπή που πλησιάζει στο Κίεβο - Maxar

Στις εικόνες βλέπει κανείς εκατοντάδες οχήματα, το ένα πίσω από το άλλο, σε δρόμους της ουκρανικής επαρχίας και, ενίοτε, καπνό σε μικρή απόσταση, που προέρχεται από φλεγόμενα κτίρια.

Η Maxar έδωσε, επίσης, στη δημοσιότητα εικόνες που καταγράφουν νέες συγκεντρώσεις ρωσικών χερσαίων δυνάμεων, οχημάτων και πτερύγων επιθετικών ελικοπτέρων στη νότια Λευκορωσία, σε απόσταση μικρότερη των 30 χλμ. από τα σύνορα της Ουκρανίας.

Άρματα μάχης στην Ουκρανία

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης την Πέμπτη, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν προς το παρόν καταφέρει να υπερασπιστούν τις προσβάσεις στο κέντρο του Κιέβου και η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων «επιβραδύνθηκε» χθες, καθώς συγκεντρώνονται γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Κατά δύο πηγές που ερωτήθηκαν από το Γαλλικό Πρακτορείο, μια διπλωματική και μια προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας, η Μόσχα ετοιμάζεται να εξαπολύσει άμεσα έφοδο στο Κίεβο.

«Η κύρια ρωσική δύναμη που κινείται προς την ουκρανική πρωτεύουσα προέλασε περίπου πέντε χιλιόμετρα» και βρίσκεται «περίπου 25 χλμ. από την πόλη», εκτίμησε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας νωρίτερα.

Ουκρανία: Σήμερα η Ρωσία θα καταλάβει τη Μαριούπολη

Στη Μαριούπολη, ο δήμαρχος της πόλης, Βαντίμ Βοϊτσένκο, υποστήριξε ότι η πόλη αντέχει ακόμη και παραμένει σε ουκρανικά χέρια, ωστόσο λόγω των ρωσικών αεροπορικών επιδρομών, έμεινε χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ ενδέχεται να υπάρχουν διακοπές στις τηλεπικοινωνίες και στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι άμαχοι στη Ζαπορίζια καλούνται να παραλάβουν καφάσια με βόμβες μολότοφ και να φορέσουν το γαλάζιο περιβραχιόνιο των δυνάμεων αντίστασης.

Τα καταστήματα μένουν ανοιχτά μόνο για δύο ώρες, ενώ ισχύει όριο 20 λίτρων στον εφοδιασμό με πετρέλαιο ή βενζίνη.

Ο επικεφαλής των Ρωσόφωνων τόνισε ότι σήμερα θα καταληφθεί η Μαριούπολη. Οι Ρώσοι ζητούν από τους Ουκρανούς στρατιώτες να συλλάβουν τους εκπροσώπους του ναζιστικού τάγματος «Αζόφ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καταλάβει 20 οχήματα του ΟΑΣΕ.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονιέτσκ έχει δώσει εντολή όσοι επιθυμούν να φύγουν από την πόλη της Μαριούπολης μέχρι και αύριο. Για το λόγο αυτό έχουν ανοίξει δύο ανθρωπιστικοί διάδρομοι. Η λεωφόρος Ε 58, καθώς και σε έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, πάνω από 100 άμαχοι έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη, πρώτη μέρα της εισβολής. Οι αρχές στο Κίεβο μιλούν για πάνω από 150 άμαχους νεκρούς. Την ίδια στιγμή οι πρόσφυγες αγγίζουν τις 500.000.

Ουκρανία: «Το Κίεβο σφυροκοπείται ασταμάτητα», λέει ο δήμαρχος της πόλης

Ο Vitali Klitschko, δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κιέβου, είπε στον Anderson Cooper του CNN ότι είναι περήφανος για τους Ουκρανούς πολίτες που υπερασπίζονται τη χώρα τους και βλέπει τη μάχη που βρίσκεται μπροστά ως αγώνα για το μέλλον της.

The unprovoked and illegal invasion of Ukraine is continuing. See below for an update from Defence Intelligence.#StandWithUkraine pic.twitter.com/jl3zz8MXI4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 28, 2022

Ο Κλίτσκο πρόσθεσε ότι το Κίεβο δέχεται «ασταμάτητα» επίθεση από τα ρωσικά στρατεύματα και από αυτό που αποκάλεσε «ρωσικές ομάδες επιθετικότητας».

«Ακούμε εκρήξεις κάθε ώρα τη χθεσινή νύχτα, όλη τη χθεσινή νύχτα, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Οι άνθρωποι είναι πολύ νευρικοί, περνούν πολύ χρόνο σε αποθήκες», είπε.

Αποκαλώντας τους Ουκρανούς στρατιώτες «ήρωες», ο Κλίτσκο είπε ότι είναι περήφανος για τον στρατό και τους πολίτες της χώρας που έχουν πάρει τα όπλα για να υπερασπιστούν την πρωτεύουσα.

Ανελέητοι είναι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία

«Έρχονται τόσες χιλιάδες άμαχοι και χτίζουν πολιτική άμυνα. Οι άνθρωποι παίρνουν τα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, να υπερασπιστούν το μέλλον και τη χώρα μας. Και είμαι πολύ περήφανος», είπε.

«Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε και έτοιμοι να πεθάνουμε για την πατρίδα μας, για τις οικογένειές μας γιατί είναι το σπίτι μας. Είναι το μέλλον μας και κάποιος θέλει να έρθει στο σπίτι μας και να μας κλέψει το μέλλον».

Ζελένσκι: «Το κακό προσωποποιημένο μας βομβαρδίζει»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε σήμερα να απαγορευθεί στη Ρωσία η πρόσβαση σε όλα τα λιμάνια και όλα τα αεροδρόμια του κόσμου ως αντίποινα για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Πρέπει να αποκλειστεί η είσοδος της Ρωσίας σε όλα τα λιμάνια, σε όλες τις διώρυγες και όλα τα αεροδρόμια του κόσμου», είπε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook.

Κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να εξετάσει τον πλήρη αεροπορικό αποκλεισμό του εναέριου χώρου της Ουκρανίας για τους πυραύλους, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα της Ρωσίας, ενώ τόνισε ότι «το κακό προσωποποιημένο βομβαρδίζει την Ουκρανία»

Για έκτη μέρα οι Ρώσοι πολιορκούν το Κίεβο κι ετοιμάζουν σφοδρή επίθεση

«Αυτό το κακό (...) πρέπει να σταματήσει αμέσως. Πρέπει να καταστραφεί οικονομικά η Ρωσία, για να φανεί ότι η ανθρωπότητα είναι ικανή να αμυνθεί», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο κ. Ζελένσκι κατήγγειλε τους ρωσικούς βομβαρδισμούς χθες, την ώρα που αντιπροσωπείες της Μόσχας και του Κιέβου συναντώνταν για πρώτη φορά στη Λευκορωσία από την έναρξη της εισβολής την Πέμπτη.

«Οι συνομιλίες έγιναν με φόντο βομβαρδισμούς και πυρά εναντίον του εδάφους μας (...). Ο συγχρονισμός των πυρών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων ήταν προφανής», δήλωσε.

«Θεωρώ ότι η Ρωσία προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο απλούστατα να ασκήσει πίεση στο Κίεβο», έκρινε ο κ. Ζελένσκι, προσθέτοντας «μη χάνετε τον χρόνο σας».

Σύμφωνα με τον ουκρανό πρόεδρο, το Κίεβο δεν έλαβε το αποτέλεσμα που ήθελε στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, χθε,ς Δευτέρα, όμως αναφέρθηκε σε «αντιπροτάσεις» στις ρωσικές προτάσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

