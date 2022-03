Επόμενος στόχος των Ρώσων η Μαριούπολη, μετά τη βάρβαρη επίθεση στο Χάρκοβο

Από νωρίς το πρωί η Ρωσία βομβαρδίζει πόλεις της Ουκρανίας και κατοικημένες περιοχές, με βασικό στόχο να σκορπίσει τον πανικό στους Ουκρανούς.

Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Μιχαήλο Ποντολιάκ η Ρωσία εξαπολύει πυραυλικά και πυροβολικά πλήγματα σε κατοικημένες περιοχές και κυβερνητικά κτίρια.

«Ο στόχος της Ρωσίας είναι ξεκάθαρος - μαζικός πανικός, απώλειες πολιτών και κατεστραμμένες υποδομές. Η Ουκρανία μάχεται έντιμα», έγραψε στο Twitter.

Η Ρωσία βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βρετανίας προειδοποίησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι οι διοικητές του θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τυχόν εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.

Ουκρανία: Βομβαρδισμοί σε πόλεις «κλειδιά»

Τα ρωσικά στρατεύματα προωθούνται σε τρία μέτωπα και μια τεράστια οχηματοπομπή, μήκους 64χλμ. πλησιάζει το Κίεβο.

Σε εξέλιξη είναι σφοδροί βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο, με στόχους κατοικημένες περιοχές. Τα ρωσικά βομβαρδιστικά έπληξαν σταθμούς ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, με αποτέλεσμα η πόλη να μην έχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ενώ σύμφωνα με το ουκρανικό πρακτορείο χτυπήθηκαν και δύο πολυκατοικίες.

The center of #Kharkiv after the air strike. The occupants hit civilian infrastructure and passing cars. pic.twitter.com/rPaCiZr5Du — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

Επίσης, βόμβες στόχευσαν το κτίριο του δημοτικού συμβουλίου του Χαρκόβου με στόχο να εξουδετερωθεί ο κυβερνήτης της πόλης, κάτι που δε συνέβη.

Το κτίριο του δημοτικού συμβουλίου του Χαρκόβου που επλήγησε από πυραύλους

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

pic.twitter.com/LhpGuzk6zw — Oliver Carroll (@olliecarroll) March 1, 2022

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ουκρανίας επιβεβαίωσε πως οι νεκροί από τον ανελέητο βομβαρδισμό του Χαρκόβου είναι τουλάχιστον 10.

«Τα ερείπια καθαρίζονται και θα υπάρξουν και άλλα θύματα και τραυματίες», ανέφερε ο Αντόν Χεραστσένκο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, αναφερόμενος στο Χάρκοβο, μέρος του οποίου ισοπεδώθηκε από τους βομβαρδισμούς.

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός αξιωματούχος, Όλεγκ Σινεγκούμπφ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι έκανε χρήση Grad και πυραύλων κρουζ στο Χάρκοβο, το οποίο, όπως είπε «αμύνεται λυσσαλέα».

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Ντμίτρο Κουλέμπα, ζήτησε να επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μετά «τη βάρβαρη επίθεση στο Χάρκοβο».

Ανελέητοι οι βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο, Μαριούπολη και Χερσώνα

«Βάρβαροι ρωσικοί πύραυλοι χτυπούν την κεντρική πλατεία Ελευθερίας και τις κατοικημένες περιοχές του Χάρκοβο. Ο Πούτιν δεν είναι σε θέση να διαλύσει την Ουκρανία. Διαπράττει περισσότερα εγκλήματα πολέμου από οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες», έγραψε ο Κουλέμπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ζελένσκι: «Έγκλημα πολέμου η επίθεση στο Χάρκοβο»

«Έγκλημα πολέμου» χαρακτήρισε τον βομβαρδισμό στο Χάρκοβο και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, σκοτώθηκαν χθες μετά την επίθεση, κατά την οποία υπάρχουν έντονες υποψίες ότι οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν βόμβες διασποράς σε πολυκατοικίες.

Από το πρωί δεν έχουν σταματήσει οι βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο

Ο Ζελένσκι είπε ότι υπάρχουν μαρτυρίες για σκόπιμη στοχοθέτηση αμάχων.

«Οι Ρωσικές δυνάμεις έβαλαν ωμά κατά του Χαρκόβου από μαχητικά αεροσκάφη», τόνισε στο νυχτερινό του διάγγελμα. «Ήταν ξεκάθαρα ένα έγκλημα πολέμου. Ειρηνική πόλη, ειρηνικές κατοικημένες περιοχές χωρίς στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Δεκάδες μαρτυρίες αποδεικνύουν ότι δεν επρόκειτο για λάθος πυρά, αλλά για σκόπιμη εξώντωση ανθρώπων. Οι Ρώσοι γνώριζαν εναντίον ποίων έβαλλαν», συνέχισε.

Ουκρανία: Επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Κίεβο και Μόσχα

Μόσχα και Κίεβο, φέρονται να συυμφώνησαν για την ημερομηνία του νέου γύρου συνομιλιών των δύο αντιπροσωπειών στα σύνορα Ουκρανίας – Λευκορωσίας.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ, επικαλούμενα ουκρανικές πηγές, ο νέος γύρος συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα αύριο, 2 Μαρτίου, κάτι για το οποίο είχε άλλωστε προαναγγείλει από χθες η ρωσική πλευρά.

Σημειώνεται πως οι δύο πλευρές επέστρεψαν μετά τις επαφές που είχαν στις πατρίδες τους, ωστόσο συμφωνήθηκε να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ανέφερε πως βρέθηκαν κοινά σημεία στις συνομιλίες, σύμφωνα με τα οποία είναι δυνατό να υπάρξουν στο μέλλον κοινές θέσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα πως «στις συνομιλίες με τη Ρωσία δεν υπάρχει το αποτέλεσμα που θέλει το Κίεβο».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, στον οποίο έθεσε συγκεκριμένους όρους για τον τερματισμό της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, όπως αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας, εξάλειψη των Ναζί του ουκρανικού κράτους και ουδέτερο καθεστώς στο Κίεβο.

Ουκρανία: Πάνω από 70 Ουκρανοί στρατιώτες νεκροί στην πόλη Οχτίρκα

Όπως ενημέρωσε ο κυβερνήτης της βορειοανατολικής περιφέρειας Σούμι χθες, τουλάχιστον 70 Ουκρανοί στρατιώτες έπεσαν νεκροί, όταν ρωσικό πυροβολικό βομβάρδισε την πόλη Οχτίρκα.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου

Ουκρανία: Αντιστέκονται σθεναρά οι Ουκρανοί

Παρά το άγριο σφυροκόπημα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις αντιστέκονται σθεναρά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrayinska Pravda και την ουκρανική Αεροπορία, καταρρίφθηκαν χθες πέντε ρωσικά μαχητικά κι ένα ελικόπτερο.

Στρατιώτης σε δρόμο στο Χάρκοβο μετά τον βομβαρδισμό

Συγκεκριμένα τα ρωσικά μαχητικά φέρονται να καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών στις πόλεις Βασίλκιβ και Μπρόβαρι γύρω από το Κίεβο, ενώ ένας πύραυλος Κρουζ κι ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα.

Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα στη Χερσώνα

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media δείχνουν ρωσικές δυνάμεις να έχουν εισβάλει στην πόλη Χερσώνα, βόρεια της Κριμαίας.

YENİ - Ukrayna'nın Herson şehrine doğu yönüne giriş yapan Rus birlikler, şehrin iç bölgelerine doğru ilerlerken görüntülendi. pic.twitter.com/Ez2DaK3ryr — Pars Plus (@Pars_Pluss) March 1, 2022

Ο ρωσικός στρατός άρχισε να στήνει checkpoints στα περίχωρά της, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ιγκόρ Κολυχάγιεφ.

Στη συνέχεια ακολούθησαν σφοδρότατοι βομβαρδισμοί με έναν από τους πυραύλους να χτυπά συγκρότημα κατοικιών στο κέντρο της πόλης. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες.

Ουκρανία: Σήμερα οι Ρώσοι θα μπουν στη Μαριούπολη

Εφιαλτική ήταν η νύχτα και στη Μαριούπολη, όπου οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδιζαν ασταμάτητα, προκαλώντας τον θάνατο αμάχων και βυθίζοντας την πόλη στο σκοτάδι.

I've geolocated this video which shows heavy clashes in Mariupol, Ukraine today, per video author.



📍47.106868,37.553810 is the building the video author filmed from.



Because I get asked often, explanation on how I located this in thread👇 pic.twitter.com/gYHe3MLpaq — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 1, 2022

«Επί πέντε μέρες βομβάρδιζαν κατοικημένες περιοχές. Μας χτυπούν με το πυροβολικό, με Grad, με αεροπορικές επιθέσεις. Καταστράφηκαν αστικές υποδομές, σχολεία, σπίτια. Γυναίκες και παιδιά σκοτώθηκαν, υπάρχουν πολλοί τραυματίες», δήλωσε ο δήμαρχος, Βαντίμ Μποϊτσένκο.

Ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών του Ντονέτσκ είπε ότι οι δυνάμεις του σκοπεύουν να κυκλώσουν σήμερα τη Μαριούπολη.

Και η Μαριούπολη πλήττεται από βομβαρδισμούς

«Στόχος για σήμερα είναι να κυκλώσουμε άμεσα τη Μαριούπολη», είπε ο Ντένις Πουσίλιν σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Στο μεταξύ ο Πάβλο Κιριλένκο, κυβερνήτης της επαρχίας Ντονέτσκ, επεσήμανε στο Facebook ότι στη Μαριούπολη υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης σήμερα έπειτα από έναν βομβαρδισμό.

«Η Μαριούπολη και η Βολνοβάχα είναι δικές μας! Οι δυο πόλεις υφίστανται την πίεση του εχθρού, αλλά ανθίστανται. Στη Μαριούπολη η πόλη είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», έγραψε.

Ουκρανία: Δεν είναι περίπατος για τους Ρώσους η εισβολή στη χώρα

Η επιχείρηση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είναι σε εξέλιξη για έκτη μέρα, όμως η αντίσταση που συναντούν από τους Ουκρανούς δεν ήταν αναμενόμενη.

Σύμφωνα με αξιωματούχους δυτικών μυστικών υπηρεσιών «οι ρωσικές δυνάμεις συναντούν σφοδρότερη της αναμενομένης αντίσταση από έναν ανεπαρκώς εξοπλισμένο και υποδεέστερο ουκρανικό στρατό».

Η Ρωσία κατευθύνεται προς το Κίεβο, όπου αναμένονται σκληρές μάχες

Πληροφορίες επίσης από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι οι Ρώσοι έχουν μείνει πολύ πίσω στο σχέδιό τους, κάτι που έχει προκαλέσει τον εκνευρισμό του Πούτιν. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να ξεσπά σε άτομα του στενού του κύκλου και συνεργάτες του.

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι οι Ρώσοι έχουν ξεκάθαρο επιχειρησιακό στόχο, αφού ελέγξουν το κομμάτι της Ουκρανίας ανατολικά του Δνείπερου και την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, να δώσουν προτεραιότητα στην γρήγορη κατάκτηση του Κιέβου.

Συναντούν ωστόσο σοβαρές αντιδράσεις σε μεγάλες πόλεις όπως το Χάρκοβο και γι’ αυτό ενισχύουν κι άλλο τις δυνάμεις τους, επιστρατεύοντας βαριά όπλα, ακόμα και πυκνούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, που δεν είχαν σημειωθεί το πρώτο τετραήμερο.

Η αντίσταση που γνωρίζουν οι ρωσικές δυνάμεις από τον ουκρανικό στρατό δεν ήταν αναμενόμενη

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανάλυση του CNN οι στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του μετώπου αντιμετωπίζουν ελλείψεις καυσίμων, πυρομαχικών και τροφίμων.

«Έχουν προβλήματα», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ για τις ρωσικές δυνάμεις, επισημαίνοντας τις τελευταίες πληροφορίες της συμμαχίας.

«Τους λείπει το ντίζελ, προχωρούν πολύ αργά και το ηθικό είναι προφανώς θέμα», σημείωσε ο ίδιος. Όμως άλλος ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους την Κυριακή ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει μόνο τα 2/3 της συνολικής μαχητικής της δύναμης, αφήνοντας ένα σημαντικό ποσοστό δυνάμεων διαθέσιμο για να πιέσει την επίθεση.

