Ξεκινά ο εμβολιασμός στην ΕΕ στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου

Τι είπε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού

Στις 27 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί των πολιτών κατά του κορωνοϊού στις χώρες της ΕΕ, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί σε όλη την ΕΕ. Προστατεύουμε τους πολίτες μας μαζί . Εϊμαστε πιο δυνατοί μαζί», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Twitter.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL