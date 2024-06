Καιρός: Υποχωρεί ο καύσωνας – Σε ποιες περιοχές θα βρέξει

Υποχωρεί σήμερα, Παρασκευή, το κύμα καύσωνα επιτρέποντας να πάρουμε μια ανάσα δροσιάς, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Από την ερχόμενη όμως εβδομάδα αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Σύμφωνα με τη πρόγνωση της ΕΜΥ, σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη, θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.

Στα βόρεια νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές μέχρι τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νοτιοανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στο Ιόνιο και την Κρήτη έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει γενικά μικρή πτώση. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή θα φθάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, στο εσωτερικό της Στερεάς και της Πελοποννήσου τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Copernicus για την κλιματική αλλαγή, η αφρικανική σκόνη που έκανε ξανά την εμφάνισή της, σε συνδυασμό με τη ζέστη, κάνουν αποπνικτική την ατμόσφαιρα σε όλη τη χώρα.

🌍💨 According to our #CopernicusAtmosphere forecast, the eastern Mediterranean region will experience a significant #SaharanDust intrusion over the next few days, increasing in intensity on 13-14 June.



