Νέα Φιλαδέλφεια: «Είχαμε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές από τις 4/8»

Το «φιάσκο», όπως το χαρακτήρισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, που οδήγησε στην άγρια δολοφονία του 29χρονου Μιχάλη έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια προκαλεί τριγμούς στην ελληνική αστυνομία, την ώρα μάλιστα που έρχονται στο φως νέα στοιχεία ότι οι ελληνικές αρχές γνώριζαν για την κάθοδο των ακροδεξιών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Το ερώτημα που απαιτεί άμεση απάντηση είναι πώς κατάφεραν 150 χούλιγκαν να ξεκινήσουν από το Ζάγκρεμπ, να διασχίσουν όλη την Ελλάδα και να φτάσουν στην Αθήνα για να αιματοκυλήσουν τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της κροατικής αστυνομίας, Νταμίρ Μπάριτς, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Dnevnik Nova TV υποστήριξε πως είχαν ενημερώσει τους Έλληνες συναδέλφους τους για τα σχέδια των οπαδών της Ντιναμό από τις 4 Αυγούστου.

«Στις 4 Αυγούστου, η κροατική αστυνομία ενημέρωσε τους συναδέλφους της στην Ελλάδα ότι αναμένονταν να φτάσουν από 100 έως 200 οπαδοί της Ντιναμό. Στείλαμε αυτές τις πληροφορίες μέσω της πλατφόρμας EUROPOL», είπε αρχικά ο Μπάριτς και συνέχισε:

«Την ίδια ημέρα, στείλαμε επίσης ειδοποίηση στις χώρες στη διαδρομή διέλευσης των φιλάθλων μας, όπως η Σερβία, το Μαυροβούνιο, το Κόσοβο, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία».

«Οι πληροφορίες ήταν υψηλής ποιότητας, ακριβείς και έγκαιρες. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η εργασία των συναδέλφων από το Μαυροβούνιο που εντόπισαν 21 οχήματα, συνολικά 120 οπαδούς που περνούσαν από το Μαυροβούνιο στην Αλβανία τα ξημερώματα μεταξύ 3 και 6 π.μ., είναι αξιέπαινη» συνέχισε ο Μπάριτς.

Στο ρεπορτάζ σημειώνεται πως η καταγραφή των οχημάτων και των πινακίδων τους από τις αρχές του Μαυροβουνίου δείχνει πως οι οπαδοί από το Ζάγκρεμπ ταξίδεψαν μεμονωμένα, μέσω διαφορετικών συνοριακών σημείων, θέλοντας να μην τραβήξουν την προσοχή πάνω τους, και είχαν την πρώτη μεγάλη συγκέντρωση όταν πια άπαντες είχαν περάσει τα ελληνικά σύνορα.

«Δεδομένου ότι πρόκειται για μεμονωμένες διελεύσεις εκτός της Δημοκρατίας της Κροατίας, δεν μπορούσαμε να εμποδίσουμε κανέναν να εγκαταλείψει τη Δημοκρατία της Κροατίας. Για να είναι δυνατό αυτό, είναι απαραίτητο να πληρούνται ορισμένες δικαστικές ή διοικητικές προϋποθέσεις. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο, το εμπόδιο θα μπορούσε να είναι ότι δεν είχε κάποιος έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, ότι έχει εκδοθεί ένταλμα ή ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που τον εμποδίζει να φύγει από το έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας», πρόσθεσε ο Κροάτης αξιωματούχος.

Παράλληλα, κροατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι τόσο η Interpol, όσο και η Europol γνώριζαν για την ομαδική αναχώρηση των Κροατών χούλιγκαν από το Ζάγκρεμπ, αλλά δεν είχαν τη νομική βάση για να τους αποτρέψουν.

Άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι περίπου 200 οπαδοί ταξίδεψαν στην Αθήνα πιθανότατα σαν απλοί τουρίστες, παρά την απαγόρευση της UEFA για μετακίνηση φιλάθλων της Ντιναμό.

Καταπέλτης ήταν και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εναντίον συναδέλφων του για το γεγονός ότι οι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ έφτασαν στην Αθήνα ανενόχλητοι και σκόρπισαν τον θάνατο.

«Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όσο αφορά στην είσοδο αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα, υπήρχε ένα έγγραφο από τις κροατικές αρχές και από τις αρχές του Μαυροβουνίου που έλεγε ότι οι συγκεκριμένοι εγκληματίες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν εγκληματίες, θα μπουν στη χώρα σας και θα προσπαθήσουν να πάνε στην πρωτεύουσα και να δημιουργήσουν επεισόδια και έκτροπα», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Μάλιστα, σε αυτό το έγγραφο αναφέρονταν και οι αριθμοί κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και οι μάρκες των αυτοκινήτων. Άρα η αστυνομία μπορούσε κάλλιστα να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα αυτών των ανθρώπων, παρόλο που ήταν Ευρωπαίοι πολίτες, παρόλο που ήταν υπήκοοι χώρας η οποία ανήκει στο Σένγκεν».

Σχετικά με τις ευθύνες των Αρχών, ο ίδιος σημείωσε:

«Η αγανάκτηση του υπουργού είναι δικαιολογημένη και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Όσο έρχονται πληροφορίες, αγανακτούμε όλοι μας, αγανακτώ εγώ ως αξιωματικός της Αστυνομίας. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι αξιωματικοί της Αστυνομίας να λειτουργούν με τέτοιο παιδαριώδες τρόπο. Κάποιοι δεν ήξεραν καν για το έγγραφο. Δεν το είχαν διαβάσει. Ένα έγγραφο επείγον, απόρρητο, που μιλάει για ανθρώπους, για μια εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή άμα ήταν Τούρκοι εθνικιστές και μπαίνανε στα σύνορα, θα μπορούσαν να φτάσουν στο Σύνταγμα; Αυτό είναι ανεπίτρεπτο».

Όπως είπε ο κ. Καλλιακμάνης, από το κέντρο επιχείρησης της ΓΑΔΑ έπαιρναν συνέχεια τηλέφωνα τις περιφερειακές υπηρεσίες και ρωτούσαν αν πέρασαν Κροάτες, «αλλά κάποιοι δεν είχαν ανοίξει καν το έγγραφο να ξέρουν γιατί πρόκειται. Τι ήταν αυτοί οι Κροάτες; Για ποιο λόγο».

Τέλος η ΣΤΑΣΥ σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως οι χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ έγιναν αντιληπτοί αμέσως από τον σταθμάρχη στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, ο οποίος κι έκανε όλα τα προβλεπόμενα, διαβιβάζοντας την πληροφορία και στην ΕΛ.ΑΣ.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt