SUZUKI Drive ‘N Smile Summer Edition: Είναι δωρεάν

Τι περιλαμβάνει ο δωρεάν καλοκαιρινός έλεγχος

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SUZUKI Drive ‘N Smile Summer Edition: Είναι δωρεάν
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Η SUZUKI συνεχίζει να επενδύει στην ασφάλεια, την αξιοπιστία και την υποστήριξη των κατόχων των οχημάτων της, όχι μόνο μέσα από τα προϊόντα της αλλά και μέσω ολοκληρωμένων υπηρεσιών After Sales. Με γνώμονα τη διαρκή φροντίδα όσων εμπιστεύονται τη μάρκα και την έμπρακτη υποστήριξη των αναγκών τους σε κάθε διαδρομή, ο Όμιλος Σφακιανάκη υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Drive 'N Smile, προσφέροντας δωρεάν καλοκαιρινό τεχνικό έλεγχο και σημαντικά προνόμια συντήρησης σε όλους τους κατόχους αυτοκινήτων SUZUKI.

Έως και τις 31 Αυγούστου 2026, όλοι οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων SUZUKI, ανεξαρτήτως μοντέλου ή ηλικίας οχήματος, μπορούν να επισκεφθούν το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Επισκευαστών SUZUKI και να επωφεληθούν από έναν δωρεάν τεχνικό έλεγχο 13 σημείων, που πραγματοποιείται από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς.Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι πελάτες λαμβάνουν αναλυτική αναφορά με τα σημεία που ελέγχθηκαν, καθώς και προτάσεις για τυχόν απαιτούμενες εργασίες ή προληπτικές παρεμβάσεις, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αξιοπιστίας και της συνεχούς λειτουργίας του οχήματος.

Έλεγχος αυτοκινήτου SUZUKI: Τι περιλαμβάνει 
Ο δωρεάν τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έλεγχο των υγρών λειτουργίας, του συστήματος ψύξης, των φρένων, της ανάρτησης, της μπαταρίας, του κλιματισμού, των ελαστικών και των ηλεκτρονικών συστημάτων, καλύπτοντας τα βασικά σημεία που συμβάλλουν στην ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μετακινήσεων.
Παράλληλα, όσοι επισκεφθούν το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργείων SUZUKI θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από επιπλέον προνόμια:
⦁    Απολύμανση και έλεγχο συστήματος κλιματισμού (A/C) με 30€
⦁    20% έκπτωση στο φίλτρο καμπίνας SUZUKI
⦁    20% έκπτωση στα γνήσια αξεσουάρ SUZUKI
⦁    20% έκπτωση στα είδη SUZUKI Lifestyle
⦁    20% έκπτωση στο κιτ έκτακτης ανάγκης SUZUKI

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο επισκευαστών SUZUKI και να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα μέσω του επίσημου δικτύου της μάρκας και της επίσημης ιστοσελίδας https://auto.suzuki.gr/summer-offer-drive-n-smile.

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SUZUKI DRIVE ‘N SMILE SUMMER EDITION
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ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
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