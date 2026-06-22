Citroën Racing Formula E: Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας

Ένας απρόβλεπτος αγώνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.06.26 , 20:50 Λένα Παπαληγούρα: «Καλούσε ο κόσμος στο θέατρο για να με συλλυπηθεί»
22.06.26 , 20:26 Μαρτυρικός ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
22.06.26 , 20:19 Όμιλος BYD: Παρουσιάζει οκτώ νέα μοντέλα στο Goodwood
22.06.26 , 20:05 Σίσσυ Χρηστίδου: Σε διάσημη πιτσαρία της Νάπολης - Τι έφαγε η παρουσιάστρια
22.06.26 , 20:02 Citroën Racing Formula E: Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας
22.06.26 , 19:48 Αιφνιδιασμός στην κυβέρνηση από την υπόθεση Αβραμόπουλου
22.06.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!
22.06.26 , 19:18 Τραγική κατάληξη στην εξαφάνιση 47χρονου στου Ζωγράφου
22.06.26 , 19:08 Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει συναυλίες λόγω θέματος υγείας - Το δημόσιο μήνυμα
22.06.26 , 18:59 Ελένη Μενεγάκη: Τα καλοκαιρινά της ταξίδια με τον Μάκη Παντζόπουλο!
22.06.26 , 18:58 Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Δεν είναι δολοφόνος ο άντρας μου, είναι πλεκτάνη»
22.06.26 , 18:30 Κατσούλης: Το προσβλητικό μήνυμα που δέχτηκε για τον νεογέννητο γιο τoυ
22.06.26 , 18:25 Cash or Trash: Ο κύριος Ευάγγελος ενοχλήθηκε με τις παρατηρήσεις των buyers
22.06.26 , 18:11 Peugeot: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε ένα μοντέλο της
22.06.26 , 18:05 Ο Σταυρίδης θέλει να γίνει ο πρώτος συλλέκτης κουπάτ για μπισκότα στο Cash
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
Βασίλης Κικίλιας: Οι ευχές από την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους
Ελένη Μενεγάκη: Τα καλοκαιρινά της ταξίδια με τον Μάκη Παντζόπουλο!
Τα λόγια του γιου του που έκαναν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να «λιώσει»
Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία
Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους
Δανάη Μπάρκα για τη Γιορτή του Πατέρα: «Μεγάλωσα με 2 μπαμπάδες»
Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
Μαρτυρικός ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Citroën Racing Formula E: Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Επτά χρόνια μετά την τελευταία της εμφάνιση στο ημερολόγιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E, η Sanya πραγματοποίησε μια θεαματική επιστροφή στη σειρά αγώνων E-Prix. Υψηλές θερμοκρασίες, περίπλοκη διαχείριση ενέργειας, πολυάριθμες προσπεράσεις και μια κόκκινη σημαία συνδυάστηκαν για να κάνουν τον 11ο γύρο έναν συναρπαστικό αγώνα στην πίστα δρόμου Haitang Bay.

Σε απαιτητικές συνθήκες, όπου η διαχείριση ενέργειας και η θέση στην πίστα αποδείχθηκαν κρίσιμες, ο αγώνας γρήγορα έγινε απρόβλεπτος. Μια κόκκινη σημαία, δύο περίοδοι με κίτρινη σημαία (Full Course Yellow*4) και αρκετά περιστατικά αναστάτωσαν συνεχώς τη στρατηγική εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.Ξεκινώντας από την έκτη θέση στην εκκίνηση, ο Nick Cassidy ήταν ένας από τους κορυφαίους οδηγούς κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του αγώνα. Χάρη σε μια αποτελεσματική στρατηγική και την άψογη χρήση του Attack Mode, ο Νεοζηλανδός ανέβηκε σταθερά στην πρώτη θέση και ηγήθηκε του αγώνα για τρεις γύρους.

Citroën Racing Formula E: Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας

Κινούμενος άνετα ανάμεσα στην πρώτη ομάδα αγωνιζομένων και φαινομενικά έτοιμος να διεκδικήσει ένα δυνατό αποτέλεσμα, ο αγώνας του Cassidy πήρε μια διαφορετική τροπή μετά την κόκκινη σημαία που προκλήθηκε από ένα σοβαρό ατύχημα στη μέση του αγώνα.Μετά την επανεκκίνηση, ο Cassidy αντιμετώπισε ένα πρόβλημα που επηρέαζε το σύστημα πέδησης του αυτοκινήτου του και αναγκάστηκε να επιστρέψει στο pit lane. Μια επακόλουθη ποινή για υπερβολική ταχύτητα στο pit lane περιέπλεξε περαιτέρω τον αγώνα του, εμποδίζοντάς τον τελικά να τερματίσει, παρά την πολλά υποσχόμενη ταχύτητα που είχε δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Citroën Racing Formula E: Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας

Ο Jean-Éric Vergne ξεκίνησε από τη δέκατη τρίτη θέση. Ο Γάλλος έχτισε τον αγώνα του υπομονετικά σε ένα εξαιρετικά συμπαγές πεδίο ανταγωνισμού, κερδίζοντας σταδιακά θέσεις μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης ενέργειας και μιας σταθερής στρατηγικής σε δύσκολες συνθήκες.Έχοντας περάσει μεγάλο μέρος του αγώνα μαχόμενος για την πρώτη δεκάδα, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula E ανέβηκε στα όρια της πρώτης πεντάδας κατά τα τελευταία στάδια του αγώνα.

Citroën Racing Formula E: Δύσκολος αγώνας στην Σάνια της Κίνας

Παρά τις αρκετές αλλαγές θέσεων στον αγώνα, ο Vergne παρέμεινε στη μάχη μέχρι την καρό σημαία. Αρχικά κατατάχθηκε ένατος, αλλά τελικά επωφελήθηκε από τις ποινές που επιβλήθηκαν σε αρκετούς αγωνιζόμενους, οι οποίες τον οδήγησαν στην όγδοη θέση και εξασφάλισαν τέσσερις πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα.Ενώ το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις δυνατότητες που έχει επιδείξει η ομάδα, η Citroën Racing Formula E Team αφήνει τη Σάνια με πολύτιμα διδάγματα, καθώς το ασιατικό σκέλος της σεζόν συνεχίζεται σε δύο εβδομάδες με έναν κρίσιμο διπλό αγώνα στη Σαγκάη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
CITROËN RACING FORMULA E
 |
ΣΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
 |
ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top